»Najbolj nenavadna kampanja za predsednika stranke v zgodovini političnih strank«

IZJAVA DNEVA

"Če je Logar od začetka (se pravi od 'srebrne medalje' na predsedniških volitvah) načrtoval kandidaturo za predsednika SDS, potem je to bila najbolj nenavadna kampanja za predsednika stranke v zgodovini političnih strank. In ne le strank. Kdor hoče kandidirati na najvišje mesto v določeni organizaciji, skuša navadno izkazati veliko lojalnost tej organizaciji. Logar pa je – sicer počasi in brez pompa – začel korak za korakom rezati svoje vezi s stranko. Odstop z mesta predsednika sveta SDS gotovo ni signaliziral, da si želi močnejšega angažmaja v življenju stranke: še zlasti ker je bila ta njegova funkcija na udaru kritikov in skeptikov, ki so se posmehovali 'nestrankarski' naravi njegove kandidature za predsednika republike. Kot bi, z enoletno zamudo, hotel reči: zdaj pa gre zares, zdaj pa bom res prerezal popkovino."

(Luka Lisjak Gabrijelčič, zgodovinar in kolumnist, v Delovi kolumni, o nameri Anžeta Logarja, da kandidira na mesto predsednika SDS)