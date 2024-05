V Iranu potrdili smrt predsednika Raisija

Umrlo je vseh devet potnikov na krovu helikopterja

Iranska državna televizija je danes potrdila smrt predsednika Ebrahima Raisija in zunanjega ministra Hoseina Amir-Abdolahiana v nedeljskem strmoglavljenju helikopterja na severozahodu Irana. Da ni znakov o morebitnih preživelih, so že pred tem poročali reševalci, ki so se davi prebili do prizorišča nesreče.

Poleg televizija je med drugim tudi državna tiskovna agencija Irna poročala, da je umrlo vseh devet potnikov na krovu helikopterja, ki je bil po zaključku obiska v Azerbajdžanu v nedeljo na poti proti iranskemu mestu Tabriz.

Po tem, ko so izgubili stik z njim, je stekla obsežna reševalna akcija, ki jo je oteževalo slabo vreme. Ekipe so se po 15 urah iskanja do prizorišča nesreče prebile danes zjutraj. Glede na nekatera poročila naj bi helikopter v celoti zgorel.

Potoval je sicer v konvoju skupno treh helikopterjev, preostala dva sta varno prispela na cilj.

Iranska vlada, ki se je danes sestala na nujnem zasedanju, je že sporočila, da bo nadaljevala delo brez vsakršne motnje. "Zvestemu narodu zagotavljamo, da se bo pot služenja nadaljevala z neumornim duhom Raisija," so zapisali v izjavi, v kateri so dodali, da je predsednik žrtvoval življenje za državo.

V skladu z državnimi protokoli bo sicer posle predsednika po njegovi smrti začel opravljati prvi podpredsednik Mohamed Mohber, nakar morajo v roku 50 dni potekati nove predsedniške volitve, pojasnjuje francoska tiskovna agencija AFP.

63-letni Raisi je 68-letnega Mohberja za prvega podpredsednika imenoval leta 2021, ko je sam prevzel položaj.

Izrazi sožalja ob smrti Raisija

Ob smrti iranskega predsednika Ebrahima Raisija se vrstijo izrazi sožalja iz več držav. Kitajski voditelj Xi Jinping je njegovo smrt označil za veliko izgubo, ruski predsednik Vladimir Putin pa je Raisija označil za izjemnega politika. V Pakistanu so medtem razglasili dan žalovanja. Odzvali sta se tudi gibanji Hamas in Hezbolah.

"Njegova tragična smrt je velika izguba za iranski narod, kitajski narod pa je izgubil dobrega prijatelja," je ob smrti iranskega predsednika Xijeve besede povzel tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva v Pekingu Wang Wenbin.

"Raisi je bil izjemen politik, ki je vse svoje življenje posvetil služenju domovini," je v odzivu sporočil Putin. Raisija je označil za pravega prijatelja Rusije, čigar prispevek k razvoju dvostranskih odnosov je bil neprecenljiv, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pred tem je ruski zunanji minister Sergej Lavrov tako iranskega predsednika kot prav tako pokojnega iranskega zunanjega ministra Hoseina Amir-Abdolahiana za "prava prijatelja" in "prava domoljuba", ki sta "odločno branila interese svoje države".

Že prej je globoko užaloščenost in šokiranost nad smrtjo Raisija izrazil indijski premier Narendra Modi. "Iskreno sožalje njegovi družini in prebivalcem Irana. Indija stoji za Iranom v tem žalostnem času," je zapisal na omrežju X.

Pakistan bo po navedbah premiera Šebaza Šarifa zaznamoval dan žalovanja, "zastave pa bodo plapolale na pol droga v znak spoštovanja do predsednika Raisija in njegovih spremljevalcev ter v znak solidarnosti z bratskim Iranom". "V imenu vlade in prebivalcev Pakistana izražam globoko sožalje iranskemu narodu ob tej strašni izgubi. Veliki iranski narod bo to tragedijo premagal s svojim pogumom," je zapisal na X.

Sirski predsednik Bašar al Asad je izrazil solidarnost Sirije s Teheranom in svojci umrlih v helikopterski nesreči. "S pokojnim predsednikom smo si skupaj prizadevali, da strateški odnosi med Sirijo in Iranom vedno uspevajo," je zapisal.

Odzvalo se je tudi palestinsko islamistično gibanje Hamas. "Prepričani smo, da bo Islamska republika Iran zmogla premagati posledice te velike izgube. Prijateljski iranski narod ima starodavne institucije, ki so se sposobne soočiti s to hudo preizkušnjo," je sporočilo po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa na Telegramu.

Dodalo je še, da ceni Raisijevo "podporo palestinskemu odporu in njegova neumorna prizadevanja za solidarnost" s Palestinci od začetka vojne med Izraelom in Hamasom v Gazi oktobra lani.

Libanonsko proiransko gibanje Hezbolah žaluje za Raisijem kot "zaščitnikom odporniških gibanj". V sporočilu za javnost je izpostavilo, da so poznali Raisija že dlje časa in da je bil "trden podpornik in neomajen zagovornik naših ciljev".

Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je poslal sožalje Irancem in ob tem označil Raisija za "izjemnega voditelja, branilca suverenosti svojega naroda in brezpogojnega prijatelja Venezuele".

"Globoko užaloščen" je tudi malezijski premier Anwar Ibrahim. Turčija po besedah turškega zunanjega ministra Hakana Fidana "deli bolečino prijateljskega in bratskega iranskega ljudstva".

Zunanje ministrstvo Belorusije pa je navedlo, da je smrt Raisija izguba ne le za Irance, saj je bil tudi pravi prijatelj Belorusije, navaja srbska tiskovna agencija Tanjug.

Sožalje so izrazil tudi v Kairu. "Egipt z veliko žalostjo in bridkostjo žaluje za iranskim predsednikom in najvišjim teheranskim diplomatom," so zapisali na uradi egiptovskega predsednika Abdel Fataha al Sisija in izrazil solidarnost z iransko vlado in ljudstvom ob izgubi.

