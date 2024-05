Druga godba praznuje 40 let

Glasbenice in glasbeniki, ki bodo nastopili na festivalu, prihajajo iz 13 držav, predstavili pa se bodo na desetih odrih petih koncertnih prizorišč v Ljubljani

Hatis Noit

© Fiona Garden, Özge Cöne

Od 23. do 26. maja bo v Ljubljani potekal 40. mednarodni festival Druga godba, ki bo tudi letos ponudil raznolik in pester program, po desetih letih pa se vrača tudi v Križanke za otvoritveni večer. Glasbenice in glasbeniki, ki bodo nastopili na festivalu, prihajajo iz 13 držav, predstavili pa se bodo na desetih odrih petih koncertnih prizorišč v Ljubljani.

Festival Druga godba je bil kar petkrat zapored izbran za enega izmed 25 najboljših festivalov na svetu po izboru britanske revije Songlines. Je tudi dobitnik Župančičeve nagrade. Vse od leta 1985 Slovenijo spaja z lokalnimi glasbenimi zvrstmi, ki so postale globalne.

Festival se bo začel 23. maja ob 18.00 v Cankarjevem domu, kjer bo nastopil Danyèl Waro, sloviti glas maloye, najbolj značilne glasbene zvrsti otoka Réunion v Indijskem oceanu. Ob 20.15 bosta v Križankah nastopila Mats Gustafsson in Kimmo Pohjonen, ob 21.30 pa še trobentač Ibrahim Maalouf s skupino The Trumpets of Michel-Ange.

7cfCINCwQak

V petek, 24. maja bodo v Cankarjevem domu od 18. ure dalje nastopili: Hatis Noit (japonska vokalistka, ki deluje v Londonu), Ustad Noor Bakhsh (mojster balochi benjuja), Pankisi Ensemble, ki ohranja in razvija manj znane vokalne in inštrumentalne zvrsti čečenske glasbe in Brìghde Chaimbeul, ena najbolj vznemirljivih mladih glasbenic na Škotskem.

ZPGthC8_CyM

V soboto, 25. maja se dogajanje seli v Kino Šiška, kjer se bodo ob 20.00 predstavili Angélica Garcia, ameriška kantavtorica mehiško-salvadorskih korenin in Acid Arab Live, vodilni svetovni glasbeni kolektiv, ki promovira arabsko elektronsko glasbo.

Ptx3r6ab80I

Zadnji dan festivala bodo v AKC Metelkova mesto od 17.00 dalje nastopili: Rudi Bučar Trio, slovensko ameriška all-star zasedba Zoc, Lenhart Tapes, čarovnik z walkmani, ki v živo izvaja miks izbranega gradiva iz svoje zbirke in Ndox Electrique, ritual za nove čase s plesom, tolkali, električno kitaro in glasovi, ki odganjajo demone.

98HgWltELJY