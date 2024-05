Izrael trdi, da nima nič s smrtjo iranskega predsednika

Edino vprašanje trenutno je, kdo bo nasledil Raisija na položaju

Izrael še ni uradno komentiral smrti iranskega predsednika Ebrahima Raisija v strmoglavljenju helikopterja na severozahodu Irana. Izraelski mediji pa so danes poročali, sklicujoč se na neimenovane vladne predstavnike, da Izrael nima nič s tem dogodkom v državi svojega velikega sovražnika, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Po pisanju izraelskega časnika Jediot Ahronot Izrael ne pričakuje kakšnega dejanskega vpliva smrti iranskega predsednika na judovsko državo. Tudi ni pričakovati, da bi se politika Irana do Izraela kakor koli spremenila.

Edino vprašanje trenutno je, kdo bo nasledil Raisija na položaju. "Visoki vladni predstavniki v Jeruzalemu, razen sprememb znotraj Irana, ne pričakujejo nobenega vpliva na Izrael, ker je oseba, ki sprejema odločitve o iranskem jedrskem programu in protiizraelski teroristični kampanji, vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej. V tem pogledu Raisijeva smrt ne bo nič spremenila, ne na bolje ne na slabše," povzema dpa.

Že tradicionalno sovražni državi Izrael in Iran sta bila prejšnji mesec blizu vojne. Iran je na Izrael izstrelil več kot 300 brezpilotnih letal in raket ter tako prvič neposredno napadel to državo, ki od oktobra lani izvaja obsežno operacijo na palestinskem območju Gaze. Po navedbah Teherana je bil napad povračilo za smrt dveh generalov v napadu na iransko veleposlaništvo v Damasku, ki naj bi ga izvedel Izrael.

Po omejenem izraelskem odgovoru na iransko izstrelitev brezpilotnih letal in raket ni prišlo do zaostrovanja.

Izrael vidi iranski jedrski program ter ogromen arzenal raket in brezpilotnih letal kot največjo grožnjo svojemu obstoju. Vodstvo Irana pa judovski državi odreka pravico do obstoja.

