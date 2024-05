Lani 31 držav prijavilo 168 primerov kraj in izgub radioaktivnega materiala

Jedrska varnost

Lani je 31 držav prijavilo 168 primerov kraj in izgub radioaktivnega materiala, je danes ob začetku konference o jedrski varnosti na Dunaju sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA). V tej luči je pozvala predvsem k boljšemu nadzoru pri transportu tega materiala.

Lanske številke o krajah in izgubah radioaktivnega materiala so skladne z dolgoročnim povprečjem. Od leta 1993, ko so začeli beležiti tovrstne incidente, so jih skupaj našteli 4200, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kot so pojasnili v IAEA, se več kot polovica kraj radioaktivnega materiala zgodi med njegovim transportom. Večinoma gre za obsevane kovinske odpadke, tehnično opremo, opremljeno z viri sevanja, in kontaminirano medicinsko blago.

Jedrski in drug radioaktivni material tako "ostaja ranljiv za varnostne grožnje med prevozom", je opozorila vodja enote za jedrsko varnost pri agenciji Elena Buglova. To po njenih besedah kaže na potrebo po krepitvi varnostnih ukrepov v transportu.

Ne glede na to pa v IAEA pojasnjujejo, da gre pri izgubah radioaktivnega materiala redko za organiziran kriminal. Lani je bilo z nezakonito trgovino ali kriminalnimi nameni povezanih šest incidentov. V večini ostalih primerov je šlo na primer za odlaganje ali prevoz radioaktivnih snovi brez ustreznega dovoljenja.

Agencija je tako v zadnjih letih zabeležila le peščico kriminalnih incidentov, medtem ko število primerov ostalih izgub raste že od več kot dve desetletji.