Tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča zahteva izdajo naloga za aretacijo Netanjahuja in voditeljev Hamasa

Karim Khan je prepričan, da so Netanjahu, Galant ter trije voditelji palestinskega islamističnega gibanja Hamas kazensko odgovorni za vojne zločine in zločine proti človeštvu

Glavni tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) Karim Khan je danes zahteval izdajo naloga za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, obrambnega ministra Joava Galanta in treh voditeljev Hamasa zaradi domnevnih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti, storjenih v napadu na Izrael 7. oktobra in ofenzivi v Gazi.

Khan je prepričan, da so Netanjahu, Galant ter trije voditelji palestinskega islamističnega gibanja Hamas - Jahja Sinvar, Ibrahim al Masri in Ismail Hanija - kazensko odgovorni za vojne zločine in zločine proti človeštvu.

Kot je pojasnil v sporočilu za javnost, bi lahko bila Netanjahu in Galant med drugim odgovorna za iztrebljanje in stradanje civilistov, naklepno povzročanje velikega trpljenja ali hudih telesnih poškodb, ubijanje in usmerjanje napadov na civilno prebivalstvo.

Ob tem je opozoril, da je Izrael večkrat samovoljno omejil dobavo humanitarne pomoči v Gazo, med obleganjem enklave pa je tudi večkrat omejil oskrbo s pitno vodo in električno energijo.

"Moj urad trdi, da so bila dejanja storjena kot del načrta za uporabo lakote kot načina vojskovanja in rabe drugih nasilnih dejanj proti civilnemu prebivalstvu Gaze kot sredstva za odpravo Hamasa, zagotovitev vrnitve talcev, ki jih je Hamas zajel, in kolektivno kaznovanje civilnega prebivalstva Gaze, ki so ga dojemali kot grožnjo Izraelu."



Karim Khan,

glavni tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC)

"Moj urad trdi, da so bila dejanja storjena kot del načrta za uporabo lakote kot načina vojskovanja in rabe drugih nasilnih dejanj proti civilnemu prebivalstvu Gaze kot sredstva za odpravo Hamasa, zagotovitev vrnitve talcev, ki jih je Hamas zajel, in kolektivno kaznovanje civilnega prebivalstva Gaze, ki so ga dojemali kot grožnjo Izraelu," je dodal Khan.

Trije voditelji Hamasa pa bi lahko bili po njegovem mnenju odgovorni za iztrebljanje, ubijanje, zajetje talcev ter mučenje in izvajanje spolnega nasilja. Opozoril je, da obstajajo sumi, da

so bili zajeti talci zadrževani v nečloveških razmerah, nekateri od njih pa tudi podvrženi spolnemu nasilju, vključno s posilstvom.

ekj22AQ344Q

kCXbDtbGRUI