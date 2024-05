»Na volitvah izberite možnosti, ki ohranjajo mir, protifašizem in protinacizem«

V Zvezi združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja (ZZB NOB) Slovenije pozivajo k udeležbi na junijskih volitvah v evropski parlament. Volivce pozivajo, da na volitvah izberejo možnosti, ki ohranjajo mir in krepijo izvorne temelje EU, protifašizem in protinacizem in ki krepijo demokracijo, vladavino prava in človekove pravice.

Junijske volitve v evropski parlament so prelomne, so v ZZB NOB izpostavili v sporočilu za javnost. Spomnili so, da živimo v nemirnem času, zato je pomembno, da bodo o naši skupni prihodnosti odločali zagovorniki solidarne, humane in socialno pravične politike, ki ne izključuje temveč povezuje. "To je še kako pomembno tudi v odnosu do varnostnih vprašanj, ki predstavljajo enega večjih izzivov v naslednjem mandatu organov EU, zato ni vseeno, za kakšno politiko glasujemo," so izpostavili.

V sporočilu za javnost so poudarili, da imamo le en planet, zato je varovanje okolja, pravica do zdrave hrane, čiste vode in zraka velika odgovornost tako posameznih držav kot EU. Spomnili so tudi, da je EU obkrožena z vojnimi žarišči in še vedno tlečim nemirnim Balkanom. Volivce pozivajo, naj ne dovolijo, da bi odločale sile, ki stavijo na nevaren populizem, slabljenje enotnosti in protievropsko držo v novi preobleki naraščajočega nacionalizma, nestrpnosti in ekstremizma.

Po mnenju zveze so volitve v evropski parlament priložnost, da glasujejo za tiste, ki zagovarjajo dejanja Slovenk in Slovencev, ki so v času okupacije z zmagovitim bojem postavljali temelje naši državi, vrednote narodnoosvobodilnega boja, protifašizma ter zavračajo laži, podtikanja in druge poskuse diskreditiranja narodnoosvobodilnega boja in Osvobodilne fronte.