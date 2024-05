»V Sloveniji imamo srečo, da je pravica do abortusa zapisana v ustavi«

IZJAVA DNEVA

"V Sloveniji imamo srečo, da je pravica do abortusa zapisana v ustavi. Če ne bi bila, sem prepričana, da bi bili danes v bistveno drugačnem položaju. Tako pa smo lahko zgled drugim državam in to bi morali večkrat poudariti. Ena takšnih potez je tudi iniciativna Inštituta 8. marec,"

"A tudi Slovenija ni imuna za različne poskuse omejevanja reproduktivnih pravic, temu smo bili v zadnjih desetletjih večkrat priča. Spomnimo se recimo let 2013 in 2016, ko je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) poskušal uvesti doplačilo za hormonsko kontracepcijo, a mu zaradi odpora javnosti ni uspelo. Če bi se to zgodilo, vemo, kdo bi bil na slabšem. Ženski lobi Slovenije se je odzval s peticijo za ohranitev brezplačne hormonske kontracepcije ter skupaj s številnimi feminističnimi skupinami in posameznicami organiziral protest pred ZZZS, in ta je predlog zatem umaknil. Ta primer kaže, da pridobljene pravice niso večne in se je zanje treba vedno znova boriti."

(Dr. Živa Humer, raziskovalka z Mirovnega inštituta in ena od avtoric razstave Reproduktivne pravice, o tem, da je eden od ključnih mejnikov v zgodovini pravica do abortusa in pravica do zaščite, torej kontracepcije; via NeDelo)