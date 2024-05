Nika Kovač / »Imamo več moči, kot si mislimo«

Draginja, vojne, genocid, podnebne spremembe. Evropa in svet nista v dobri koži.

Nika Kovač

© Luka Dakskobler

V članku z naslovom Evropske sanje, ki ga lahko v celoti preberete v posebni številki Mladine ALTERNATIVE podnaslovljene BIČANJE EVVROPE, aktivistka in direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač piše o tem, da imamo več moči, kot si mislimo. Samo naučiti se moramo, kako jo uporabljati za spreminjanje sveta.

"Draginja, vojne, genocid, podnebne spremembe. Evropa in svet nista v dobri koži. Dejstvo je, da so ljudje v stiskah, jezni in razočarani. Problemi v Sloveniji so podobni kot drugod v Evropi, nismo izjema. Evropska unija je za njih zagotovo soodgovorna. Soodgovorna je tako zaradi zakonodaje, ki jo sprejema, še bolj pa zaradi tiste, ki je ne sprejema. Odgovorna je, ker tam, kjer bi morala kaj narediti, prepogosto ne naredi ničesar. Ne odzove se na naraščanje neenakosti. Ne odzove se na genocid v Gazi. In tudi ne na škodljive posledice nedostopnosti reproduktivnih pravic – v prvi vrsti pravice do dostopnega in varnega splava," piše Nika Kovač.

Nika Kovač,

direktorica Inštituta 8. marec

"Več kot 20 milijonov žensk v EU nima dostopa do varnega splava, več 10 milijonov jih živi v državah, kjer je splav legalen, a hkrati plačljiv. Evropske institucije in njeni predstavniki pogosto sprejemajo simbolne izjave in deklaracije, ki pravijo, da je to nesprejemljivo in da je treba ukrepati. A se ne zgodi nič. Z ekipo smo začeli razmišljati, kaj je mogoče spremeniti, sestankovali smo s pravniki in strokovnjaki na področju, vsi pa so nam vedno znova in znova zatrjevali, da je praktično nemogoče kaj spremeniti," je v članku še zapisala Nika Kovač.

