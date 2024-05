Izrael / »Nalog za prijetje izraelskega premierja Netanjahuja je zgodovinska sramota«

Izraelski premier Netanjahu je z ogorčenjem zavrnil primerjavo Izraela s Hamasom

Izrael je današnjo zahtevo glavnega tožilca Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) Karima Khana za izdajo naloga za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, obrambnega ministra Joava Galanta in treh voditeljev Hamasa označil za zgodovinsko sramoto. Netanjahu je v odzivu z ogorčenjem zavrnil tožilčevo primerjavo Izraela s Hamasom.

"Generalni tožilec v isti sapi omenja predsednika vlade in obrambnega ministra Izraela z ogabnimi nacističnimi pošastmi Hamasa. To je zgodovinska sramota, ki si jo bomo zapomnili za vedno," je izjavil izraelski zunanji minister Izrael Kac.

Premier Netanjahu je v odzivu dejal, da "z ogorčenjem zavrača primerjavo haaškega tožilca med demokratičnim Izraelom in množičnimi morilci Hamasa" in dodal vprašanje, kako da si drzne "primerjati Hamasove pošasti z izraelskimi vojaki, najbolj moralno vojsko na svetu."

Naznanil je, da bo Izrael ustanovil poseben odbor za boj proti prizadevanjem tožilca ICC, da bi pridobil nalog za prijetje. Prav tako bo v prihodnje spregovoril z zunanjimi ministri vodilnih držav, da bi jih prepričal, da nasprotujejo zahtevi Khana in se izrečejo, da naloga zoper politike Izraela tudi ob morebitni izdaji ne bodo upoštevali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tudi izraelski finančni minister Bezalel Smotrič je zahtevo Khana primerjal z nacistično propagando. "Take hinavščine in sovraštva do judov, kot ga je pokazalo sodišče v Haagu, nismo videli od nacistične propagande," je dejal. Dodal je, da bi se morali vsi Izraelci sedaj počutiti, kot da bi lahko bili nalogi za prijetje izdani zanje, poroča katarska televizija Al Jazeera.

Član izraelskega vojnega kabineta Beni Ganc pa je potezo tožilca ICC označil za zločin zgodovinskih razsežnosti. "Primerjanje voditeljev demokratične države, ki se je odločila, da se bo branila pred terorjem, z voditelji teroristične organizacije je globoko izkrivljanje pravice in očiten moralni bankrot," je dodal.

Kritično je tudi palestinsko islamistično gibanje Hamas, ki je opozorilo, da odločitev Khana primerja žrtev z agresorjem in spodbuja nadaljevanje genocida v Gazi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Khan je namreč danes zahteval izdajo naloga za prijetje Netanjahuja, Galanta in treh visokih predstavnikov Hamasa - Jahje Sinvarja, vodje Hamasa v Gazi, Ibrahima al Masrija, poveljnika brigad Al Kasam, in Ismaila Hanije, vodje političnega urada Hamasa, - zaradi domnevnih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti, storjenih v napadu na Izrael 7. oktobra in ofenzivi v Gazi.

Na zahtevo tožilca ICC se je odzvala tudi belgijska zunanja ministrica Hadja Lahbib, ki je poudarila, da je treba zločine, storjene v Gazi, preganjati na najvišji ravni, ne glede na storilce.

"Zahteva, ki jo je predložil tožilec Karim Khan za izdajo nalogov za prijetje tako uradnikov Hamasa kot izraelskih uradnikov, je pomemben korak v preiskavi razmer v Palestini. Belgija bo še naprej podpirala temeljno delo mednarodnega pravosodja," je dodala.

