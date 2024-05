Biden / »Med Izraelom in Hamasom ni nobene enakovrednosti«

Ameriški politični vrh meni, da bi poteza Mednarodnega kazenskega sodišča lahko ogrozila pogajanja o prekinitvi ognja med Izraelom in Hamasom

Predsednik ZDA Joe Biden je zahtevo tožilca Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) za izdajo naloga za aretacijo izraelskih voditeljev zaradi zločinov v Gazi danes označil za nezaslišano. Ameriški državni sekretar ZDA Antony Blinken pa je opozoril, da bi poteza lahko ogrozila pogajanja o prekinitvi ognja med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas.

Glavni tožilec ICC Karim Khan je zahteval izdajo nalogov za prijetje izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja in obrambnega ministra Joava Galanta ter treh voditeljev Hamasa zaradi suma vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti v napadu na Izrael in ofenzivi v Gazi.

"Zahteva tožilca Mednarodnega kazenskega sodišča za izdajo nalogov za aretacijo izraelskih voditeljev je nezaslišana. Naj bom jasen: Ne glede na to, kaj namiguje ta tožilec, med Izraelom in Hamasom ni nobene enakovrednosti – nobene," je sporočil Biden. Ob tem je ponovil, da bodo ZDA Izraelu vedno stale ob strani.

Biden ni komentiral zahteve za izdajo sodnega naloga za vodjo palestinskega gibanja Hamas v Gazi Jahjo Sinvarja, poveljnika brigad Al Kasam Ibrahima al Masrija in političnega vodjo Hamasa Ismaila Hanija.

Ne ZDA in ne Izrael nista članici ICC in ne priznavata njegove pristojnosti za domnevne zločine svojih državljanov. ZDA ICC podpirajo, ko gre za pregon oseb iz držav, s katerimi nimajo prijateljskih odnosov.

Tudi Blinken je zahtevo Khana obsodil kot sramotno in opozoril, da bi lahko ogrozila trenutna prizadevanja za prekinitev ognja v izraelski vojni proti Hamasu.

Bela hiša doslej ni želela komentirati, ali bi lahko ameriška vlada sprejela povračilne ukrepe, vključno s sankcijami proti ICC. Prejšnja vlada Donalda Trumpa je leta 2020 zaradi preiskave ameriških vojakov v Afganistanu uvedla sankcije proti ICC, ki jih je Bidnova vlada odpravila.

