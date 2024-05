Evropske volitve / Najmlajša kandidatka je stara 24 let, najstarejši kandidat pa 79

Največ kandidatov je starih med 46 in 61 let

Državna volilna komisija (DVK) je objavila statistiko kandidatov za evropske volitve glede na njihovo starost in izobrazbo. Najmlajša kandidatka je stara 24 let, najstarejši kandidat pa 79. Največ kandidatov je starih med 46 in 61 let. Skoraj polovica kandidatov ima visokošolsko izobrazbo 2. stopnje, en kandidat pa je brez izobrazbe.

Za položaj evropskega poslanca se poteguje 98 kandidatov, od tega 53 moških (54,08 odstotka) in 45 žensk (45,92 odstotka).

Največ (36,84 odstotka) kandidatov je starih med 46 in 61 let, 31,58 odstotka jih je starejših od 61 let, 23,16 odstotka kandidatov je starih med 31 in 46 let, med 18 in 31 let pa šteje 8,42 odstotka kandidatov.

Najmlajša je kandidatka SD Lucija Karnelutti, ki je stara 24 let, najstarejši pa je kandidat liste Nič od tega Alberto Avguštinčič, ki šteje 79 let.

Povprečna starost kandidatov, izračunana na dan glasovanja, 9. junija, bo 52,41 leta. Največ, šest kandidatov bo na dan glasovanja starih 64 let, po pet kandidatov pa 62 in 50 let.

Največ kandidatov, 47, ima visokošolsko izobrazbo 2. stopnje, 20 kandidatov ima doktorat znanosti in podobno izobrazbo. Visokošolsko izobrazbo 1. stopnje ima 11 kandidatov, srednjo strokovno ali splošno izobrazbo ima devet kandidatov, magisterij znanosti in podobno izobrazbo ima šest kandidatov, štirje imajo višjo strokovno oz. višješolsko izobrazbo, eden pa je brez izobrazbe.

