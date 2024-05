Koliko ljudi pri delu uporablja umetno inteligenco?

Uporaba umetne inteligence se je v zadnjih šestih mesecih skoraj podvojila, umetno inteligenco pri delu uporablja tri četrtine ljudi

Uporaba umetne inteligence se je v zadnjih šestih mesecih skoraj podvojila, umetno inteligenco pri delu uporablja tri četrtine ljudi, piše v poročilu o trendih na delovnem mestu 2024 tehnološkega velikana Microsoft in poslovnega omrežja LinkedIn. To po njihovem kaže na željo po uporabi umetne inteligence.

Zaposleni želijo pri delu uporabljati umetno inteligenco in ne bodo čakali, da jo podjetja uvedejo, kažejo izsledki poročila. Čeprav se skoraj štiri petine vodilnih kadrov strinja, da je uvedba umetne inteligence bistvena za ohranjanje konkurenčnosti, jih 60 odstotkov pravi, da njihovo podjetje nima vizije in načrta za njeno uvedbo. Večina uporabnikov umetne inteligence zato na delovno mesto prinaša svoja orodja.

Umetna inteligenca zaposlenim omogoča, da naredijo več in odpravijo omejitve na poklicni poti. Njena uporaba uporabnikom pomaga pri tem, da prihranijo čas, se osredotočijo na najpomembnejše naloge, postanejo ustvarjalnejši in bolj uživajo pri delu, so zapisali avtorji raziskave, v kateri je sodelovalo 31.000 ljudi iz 31 držav.

Ljudje se želijo izobraziti na področju umetne inteligence, znanje s področja pa tudi vse pogosteje navajajo med svojimi veščinami. V omrežju LinkedIn so zaznali 142-kratno povečanje v številu strokovnjakov, ki v svoje profile dodajajo omenjene veščine. Znanje s področja umetne inteligence je pomembno tudi pri zaposlovanju, saj večina vodilnih kadrov glede na analizo ne bi zaposlila osebe, ki nima veščin s področja umetne inteligence.