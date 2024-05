Nemčija / »Tožilec ustvarja lažen vtis enakovrednosti«

Nemčija v odzivu na zahtevo tožilca Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) za naloge za prijetje voditeljev Izraela in Hamasa zaradi suma vojnih zločinov

Nemčija je v odzivu na zahtevo tožilca Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) za naloge za prijetje voditeljev Izraela in Hamasa zaradi suma vojnih zločinov v ponedeljek ocenila, da tožilec ustvarja "lažen vtis enakovrednosti". Francija je medtem sporočila, da podpira neodvisnost ICC, predsednik ZDA Joe Biden pa je dejal, da v Gazi ni genocida.

Glavni tožilec ICC Karim Khan je v ponedeljek zahteval izdajo naloga za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in obrambnega ministra Joava Galanta ter treh voditeljev palestinskega islamističnega gibanja Hamas zaradi domnevnih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti v napadu na Izrael 7. oktobra lani in ofenzivi v Gazi.

"Hkratna zahteva za izdajo nalogov za prijetje voditeljev Hamasa na eni strani in dveh izraelskih uradnikov na drugi je ustvarila lažen vtis enakovrednosti," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal tiskovni predstavnik nemškega zunanjega ministrstva.

Izpostavil je, da je Hamas z napadom na Izrael zagrešil "barbarski pokol", še naprej zadržuje talce, z raketami napada Izrael in uporablja civilno prebivalstvo Gaze kot živi ščit. Poudaril je še, da ima izraelska vlada pravico in dolžnost, zaščititi in braniti svoje ljudstvo. Vendar pa je v tem kontekstu "jasno, da velja mednarodno humanitarno pravo z vsemi svojimi obveznostmi", je dodal.

Francosko zunanje ministrstvo je medtem sporočilo, da podpira ICC, njegovo neodvisnost in boj proti nekaznovanosti v vseh primerih. V sporočilu za javnost je še obsodilo poboje, ki jih je zagrešil Hamas med napadom na Izrael. Poudarilo je tudi, da je Izrael opozorilo na nujnost spoštovanja mednarodnega humanitarnega prava ter zlasti na nesprejemljivo raven civilnih žrtev na območju Gaze ter nezadostno dobavo humanitarne pomoči".

Ameriški predsednik Biden je v ponedeljek v prvem odzivu zahtevo tožilca ICC označil za nezaslišano, ker da enači Izrael in Hamas. Kasneje je na dogodku ob mesecu judovske dediščine v Beli hiši dejal, da se na območju Gaze ne dogaja genocid. Ob tem je znova obljubil trdno podporo ZDA Izraelu ter osvoboditev talcev, ki jih je zajel Hamas, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ne ZDA ne Izrael nista članici ICC in ne priznavata njegove pristojnosti za domnevne zločine svojih državljanov. Palestina se je sodišču pridružila leta 2015, v skladu s kasnejšo odločitvijo ICC pa njegove pristojnosti obsegajo tudi palestinska ozemlja pod izraelsko okupacijo, kar vključuje tudi Gazo.

