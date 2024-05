Izraelski napadi v Gazi terjali nove smrtne žrtve

Najmanj osem Palestincev je bilo ubitih v Rafi, še trije pa v Beit Hanunu na severu palestinske enklave

Izraelski napadi v Gazi so v noči na danes zahtevali več kot deset življenj. Najmanj osem Palestincev je bilo ubitih v Rafi, še trije pa v Beit Hanunu na severu palestinske enklave. V novi izraelski raciji na zasedenem Zahodnem bregu jih je medtem življenje izgubilo sedem.

V izraelskem uničenju stanovanjske stavbe v Rafi na skrajnem jugu Gaze je bilo ponoči ubitih najmanj osem Palestincev. Trije so življenje izgubili v Beit Hanunu na severu enklave, kamor so se zatekli po tem, ko so izraelske sile povečale obseg operacij v bližnjem begunskem taborišču Džabalija.

Skupno je bilo v zadnjih 24 urah v Gazi ubitih najmanj 106 Palestincev, navaja spletni portal katarske televizije Al Jazeera.

Nova izraelska racija v mestu Dženin na zasedenem Zahodnem bregu je medtem zahtevala življenja najmanj sedmih Palestincev, je danes sporočilo palestinsko ministrstvo za zdravje v Ramali. Še devet ljudi je bilo ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelska vojska je po lastnih navedbah v mestu izvedla protiteroristično operacijo, med katero je prišlo do spopadov z oboroženimi moškimi. Podrobnosti ni podala. Od začetka vojne v Gazi so sicer izraelske sile ali naseljenci po podatkih palestinskih oblasti na Zahodnem bregu ubili že najmanj 512 Palestincev. Na drugi strani je bilo v napadih Palestincev na Izraelce po podatkih Izraela ubitih 12 ljudi.

V Jeruzalemu je pred tem v ponedeljek potekal nov protivladni protest. Pred knesetom je več tisoč ljudi premierja Benjamina Netanjahuja pozivalo k odstopu in zahtevalo predčasne volitve. Med protestniki so bili tudi svojci talcev, ki jih palestinsko islamistično gibanje Hamas od napada na Izrael 7. oktobra lani zadržuje v Gazi, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Poleg soočanja z notranjepolitičnimi pritiski se Izrael pod vodstvom Netanjahuja od 7. oktobra na severu ob meji z Libanonom okrepljeno spopada tudi s Hezbolahom. V ponedeljek je bilo v izraelskih napadih na cilje v južnem Libanonu ubitih najmanj pet ljudi, vključno s štirimi borci Hezbolaha, je sporočilo libanonsko šiitsko gibanje.