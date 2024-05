Sodni proces proti Državljanom rajha

Na sodišču v Frankfurtu se je začel drugi sodni proces proti devetim domnevnim članom skrajno desničarske skupine, ki so obtoženi načrtovanja državnega udara

Na sodišču v Frankfurtu se je danes začel drugi sodni proces proti devetim domnevnim članom skrajno desničarske skupine Državljani rajha, ki so obtoženi članstva oz. podpore teroristični organizaciji in načrtovanja državnega udara, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Domnevni vodja skupine je 72-letni Heinrich XIII. Prinz Reuss, med osmerico obtoženih pa so še nekdanji vojak ter nekdanja poslanka skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) Birgit Malsack-Winkemann.

Obtožnica jih bremeni, da so od avgusta 2021 načrtovali in pripravljali državni udar na "dan X". V skladu z načrtom naj bi se oborožena skupina infiltrirala na sedež nemškega parlamenta v Berlinu in tam zajela več poslancev ter s tem povzročila strmoglavljenje sistema. Po podatkih zveznega tožilstva so imeli za načrte na voljo približno 500.000 evrov in obsežen arzenal orožja.

Nekateri deli obtožnice se nanašajo na pripravljanje veleizdaje, med drugim na novačenje vojaškega osebja. Po mnenju zveznega tožilca obtožence združuje globoko zavračanje državnih institucij in svobodnega demokratičnega temeljnega reda.

Pred sodnike v Frankfurtu bo danes predvidoma stopil tudi Reuss, ki naj bi bil v skladu z načrti skupine po državnem udaru imenovan za vodjo države, in domnevni vodja vojaškega krila skupine Rüdiger von Pescatore. Nekdanja berlinska sodnica in nekdanja poslanka AfD Malsack-Winkemann naj bi bila odgovorna za pravosodje.

Gre za drugega v vrsti sodnih procesov proti Državljanom rajha. Prvi se je začel konec aprila v Stuttgartu proti domnevnim predstavnikom vojaškega krila skupine. Tretji proces proti domnevnim članom skupine se bo 18. junija začel v Münchnu. Domnevne zarotnike so razkrili med obsežno protiteroristično racijo decembra 2022, ki je bila po poročanju medijev največja protiteroristična akcija v zgodovini zvezne republike.

Skupina Državljani rajha trdi, da nemški rajh, je bil ustanovljen leta 1871 in je propadel s porazom Nemčije v drugi svetovni vojni leta 1945, še vedno obstaja. Ne priznava Zvezne republike Nemčije, njenih institucij in zakonodaje. Po ocenah nemške notranjeobveščevalne službe ima približno 23.000 privržencev.

