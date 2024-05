Ljudmila Novak / »Moja vzornica je Marija Terezija«

IZJAVA DNEVA

"V svetu imamo kar nekaj močnih voditeljic. Moja vzornica je Marija Terezija. Vedno znova naletim na njene zasluge. Nazadnje sem slišala, da so prve babice uvedli v času Marije Terezije. Zakaj je bila taka? Ker je bila mama, ker ni gledala samo nase, ker je videla življenje širše, ker je razmišljala o tem, kako bi njeno ljudstvo dobro živelo, zato je sprejemala take odločitve. Fascinira me denimo, da ko pridem v Moravče ali kako drugo vas, so ob cesti drevoredi hrušk. To je bila njena ideja, da so furmani lahko sadeže pobirali in se na poti z njimi malce okrepčali. Ukvarjala se je s svojimi otroki, velik poudarek je dajala njihovi izobrazbi in jih potem tudi dobro poročila, na vse konce, da bi lažje ohranjala svoj imperij. Imela je torej neko vizijo."

(Evropska poslanka Ljudmila Novak o močnih voditeljicah; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)