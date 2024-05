»Storjen je bil pomemben prvi korak, svetovna javnost pa bo spremljala nadaljevanje«

Poteza tožilca Mednarodnega kazenskega sodišča po mnenju Danila Türka pričakovana in nujna

Nekdanji predsednik republike Danilo Turk, sicer profesor mednarodnega prava

© Luka Dakskobler

Nekdanji predsednik republike Danilo Türk meni, da je bila poteza glavnega tožilca Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), ki je zahteval izdajo nalogov za priprtje vodij Izraela in Hamasa zaradi suma vojnih zločinov v Izraelu in Gazi, pričakovana in nujna. Od obravnave teh hudih zločinov je namreč odvisna verodostojnost ICC, je poudaril za STA.

Ob tem je Türk, sicer profesor mednarodnega prava, dodal, da so sedaj na potezi sodniki ICC. "Storjen je bil pomemben prvi korak, svetovna javnost pa bo spremljala nadaljevanje," je še menil.

Glavni tožilec ICC Karim Khan je v ponedeljek zahteval izdajo naloga za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in obrambnega ministra Joava Galanta ter treh voditeljev palestinskega islamističnega gibanja Hamas zaradi domnevnih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti v napadu na Izrael 7. oktobra lani in ofenzivi v Gazi, ki je sledila.

Njegovo zahtevo za izdajo naloga za prijetje bodo sedaj obravnavali sodniki ICC, ki bodo odločili, ali obstajajo zadostni dokazi za izdajo naloga za prijetje. Časovni okvir glede takšnih odločitev je sicer različen, saj včasih med zahtevo po nalogu za prijetje in odločitvijo sodnikov minejo tedni in celo meseci.

Če bo ICC izdal nalog za prijetje, bodo morale države podpisnice rimskega statuta, ki je pravna podlaga sodišča, omenjene osebe ob morebitnem vstopu na njihovo ozemlje prijeti in jih izročiti sodišču.

Izrael sicer ni članica ICC in ne priznava njegove pristojnosti za domnevne zločine svojih državljanov. Palestina se je sodišču pridružila leta 2015, v skladu s kasnejšo odločitvijo ICC pa njegove pristojnosti obsegajo tudi palestinska ozemlja pod izraelsko okupacijo, kar vključuje tudi Gazo.