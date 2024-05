»To so zgodbe slovenskih državljanov, ne migrantov«

V Levici v luči posnetkov z grožnjami migrantom, v katerih zamaskirani moški izpostavljajo varovanje deklet, opozarjajo na širši problem nasilja nad ženskami. Deležne so ga tako v družini, na delovnem mestu in v lokalnem okolju, na vsak primer tovrstnega nasilja pa se morajo ne glede na storilca pristojne institucije ustrezno odzvati, so poudarili.

Odziv Levice sledi posnetku, ki se je na družbenih omrežjih pojavil konec tedna in v katerem zamaskirani moški grozijo, da bodo obračunali z migranti. Na posnetku je prikazano, kako so moški domnevnega migranta s prozorno folijo privezali na drog ulične svetilke. Pozneje so se z njim posneli tako, da je imel obraz prekrit z majico, za vratom zanko, v rokah pa napis Remigracija.

V Levici so v današnjem odzivu spomnili tudi na navedbe policije, kjer so večkrat poudarili, da posilstva v Tivoliju, kot trdijo moški v videoposnetku, niso obravnavali.

Po njihovem mnenju je tako na mestu vprašanje, kjer so vsi branilci žensk, ko v zgodbo niso vpleteni migranti. "Je en domnevni primer res pomembnejši od stotin prijavljenih in kdo ve koliko neprijavljenih zgodb v družini, na delovnem mestu in v lokalnem okolju?" se sprašujejo.

Poudarili so, da morajo pristojne institucije sicer brez dvoma ukrepati v takšnih primerih, pa tudi vseh ostalih. "Velika večina napadov se zgodi v okolju, kjer se storilec in žrtev poznata, storilec pa zlorablja položaj zaupanja, avtoritete in moči, ki jo ima nad žrtvijo. Kdor išče res velik problem v slovenski družbi, ki ga je treba urgentno reševati, ga bo našel točno tu," so zapisali.

Obenem pa so v najmanjši stranki koalicije poudarili, da se medtem povečuje število klicev v stiski. "Imeli smo odmevne primere oprostilnih sodb za skupinsko posilstvo, kjer so storilci dobesedno posneli svoje dejanje. Vsako leto se zgodi dvomestna številka umorov in poskusov umorov žensk s strani njihovih partnerjev. To so zgodbe slovenskih državljanov, ne migrantov," so še izpostavili v Levici.

Dogajanje na posnetku so sicer v ponedeljek obsodili tudi na Policijski upravi Ljubljana, ob tem pa pozvali vse, ki imajo kakšne informacije o okoliščinah, nastanku ali vsebini videoposnetka, da jih o tem obvestijo. Znova so poudarili, da policisti niso obravnavali posilstva v Tivoliju, kot trdijo moški v videoposnetku. Širjenje lažnih informacij, spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti je nesprejemljivo, so poudarili.