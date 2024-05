»Zdravniki bi morali morali efektivno delati šest ur in pol, ne le hoditi v službo«

IZJAVA DNEVA

"Predlog prepovedi hkratnega dela v javnem in zasebnem zdravstvu je namenjen predvolilni kampanji. Če bi res želeli sprejeti ukrepe, ki bi imeli učinek, bi uvedli individualno normo za zdravnike. Zdravniki bi morali morali efektivno delati šest ur in pol, ne le hoditi v službo. Potem ne bi imeli čakalnih dob, ki se zdaj umetno ustvarjajo, in tako tudi potrebe za popoldansko delo pri zasebnikih ne bi bilo."

(Nekdanji minister za zdravje in generalni direktor ZZZS Samo Fakin o predlogu predsednika vlade Roberta Goloba o razmejitvi dela na javno in zasebno zdravstvo; via Večer)