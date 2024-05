Ne vojaškemu tovoru za genocid

Promet z orožjem za imperialistične vojne je nesprejemljiv!

Izrael že več kot 7 mesecev izvaja genocid nad Palestinkami in Palestinci. V sredo, 22. 5., bo v Luko Koper priplula ladja Borkum, ki naj bi prevažala vojaški tovor, namenjen izraelskim oboroženim silam.

Po podatkih španskih organizacij Campaign to End Arms Trade with Israel in RESCOP naj bi ladja Borkum prevažala vojaški tovor, namenjen v pristanišče Ašdod v Izraelu. Organizacije so pridobile podatke o identifikacijskih kodah na kontejnerjih, ki nakazujejo, da je na ladji 20 ton raketnih motorjev, 12,5 ton raket z eksplozivnimi naboji, 1500 kg eksplozivnih materialov in 740 kg topovskih izstrelkov.

Ladja Borkum se je 16. maja iz Španije preusmerila proti Luki Koper, saj je po protestih španska vlada že zavrnila prošnjo za vplutje druge ladje z eksplozivom, namenjene v izraelsko pristanišče Hajfa (Marianne Danica). Španske in češke oblasti sicer pravijo, da je vojaški tovor na ladji Borkum namenjeno na Češko. Ne glede na to, kam gre orožje in njeni sestavni deli, se Luka Koper, ki je v večinski lasti države in s tem javna infrastruktura, uporablja za trgovanje z orožjem. Pri prevozu bodo morda sodelovale tudi Slovenske železnice.

Ne glede na to, ali je orožje namenjeno v Izrael ali na Češko in od tam nemara v Ukrajino, je to orožje za oborožene sile kapitalističnih držav, ki ne prispevajo k miru in ne branijo delovnih ljudi. Podpisnice in podpisniki izjave se zavzemamo za mir in nasprotujemo oboroževanju. Promet z orožjem za imperialistične vojne je nesprejemljiv!

Če je orožje namenjeno v Izrael, ki pravkar izvaja masaker nad palestinskim ljudstvom, je Slovenija kot podpisnica Konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida dolžna to pošiljko ustaviti. Če je orožje namenjeno na Češko, ki ga bo poslala v Ukrajino, jo je dolžna ustaviti na podlagi Zakona o obrambi, ki prepoveduje promet z vojaškim orožjem, če se s tem omogoča oborožene spopade v državi, ki je končni uporabnik.

Javnost ima pravico izvedeti, kakšni "obrambni proizvodi" potujejo po slovenskem ozemlju, od kod izvirajo in kam so namenjeni, kakor tudi kdo bo njegov končni uporabnik. To velja tako za ladjo Borkum kot vse druge ladje in prevozna sredstva, ne glede na to, v čigavi lasti so. Zavračamo trgovanje z orožjem za imperialistične spopade, ki jih izvaja zveza NATO, države članice in njihove zaveznice.

Sklicevanje na nedavno spremembo Uredbe, s katero so odpravili dovoljenja za tranzit orožja med članicami EU, vlade ne razrešuje moralne in politične odgovornosti za posledice trgovine z orožjem!

Zato od vlade zahtevamo:

1. Vlada naj nemudoma razkrije, kakšno orožje ali sestavni deli zanj so na ladji Borkum, kdo je proizvajalec in komu je namenjeno, vključno s končnim uporabnikom.

2. Vlada naj do konca maja javnosti razkrije vse podatke o prometu z orožjem in sestavnimi deli, ki so bili namenjeni v Izrael ali iz Izraela in so bili uvoženi v Slovenijo ali prepeljani preko slovenskega ozemlja v lanskem letu in v prvih 4 mesecih letošnjega leta.

3. Vlada naj do konca junija javnosti razkrije vse podatke o prometu z orožjem in sestavnimi deli za lansko leto in za prve 4 mesece letošnjega leta, vključno s podatki o tranzitu iz drugih članic EU in v druge članice EU. Prav tako naj razkrije podatke o vlogah za promet, ki so bile zavrnjene.

4. Vlada naj se obveže, da ne bo dovolila transporta ali izvoza vojaškega orožja in opreme v Izrael.

5. Vlada naj sprejme sankcije proti izraelskemu režimu apartheida in politikom, oboroženim silam ter podjetjem, ki ga vzdržujejo ali se z njim okoriščajo ter prizna Palestino kot samostojno državo.

Podpisniki:

Ekosocialistična iniciativa Klas

Gibanje za pravice Palestincev

Rožava kliče

Lista demokratičnega študentstva

Študentsko društvo Iskra

CEDRA - Center za družbeno raziskovanje

Časopis za kritiko znanosti

Sindikat Mladi plus

Solidarnostni odbor za svobodno Palestino

Infokolpa

Mladi za podnebno pravičnost - MZPP

Svobodni sindikat Slovenije

ZASUK - sindikat za ustvarjalnost in kulturo

Društvo UPornik

Glas ljudstva

Sindikat Radio Študent

Pekarna magdalenske mreže

Inštitut za delavske študije

Študentstvo z zasedbe UL FDV

Iniciativa mestni zbor

Protestival

Ambasada Rog

Kulturno društvo Gmajna

Iniciativa Ljubljana odprto mesto

SZD Sila

En dva svetova

Danes je nov dan

Najemniški SOS

Inštitut za študije stanovanj in prostora

Zadrugator

Rdeča pesa

Plac

Protivojna mreža

Društvo AETP

Odbor ŠSD Sociopatija

FPZ Z’borke

Umanotera

Društvo mostovi

Gibanje za dostojno družbo in socialno prihodnost

Društvo Humanitas

Slovenska filantropija

ŽPZ Kombinatke

Zavod Voluntariat