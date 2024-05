Tanja Fajon / »Priznanje Palestine je oblika pritiska na Izrael«

"Danes še vedno lahko govorim, da se nas pogovarja šest, sedem držav, zagotovo pa ponekod na stališča vlad vplivajo tudi bližajoče se evropske volitive," je poudarila slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon

Zunanja ministrica Tanja Fajon je danes pozdravila odločitev Irske, Španija in Norveške o priznanju Palestine. Ob tem je spomnila, da je prvo potezo v tej smeri potegnila Slovenija, ki da se še naprej pogovarja z več podobno mislečimi evropskimi državami o uresničitvi te obljube.

Fajon, ki je govorila ob robu mednarodne konference Dan Afrike v ljubljanskem Centru Rog, je povedala, da je tako rekoč vsak dan v stiku s kolegi ministri Irske, Španije in Norveške.

Ministrica je ob tem želela poudariti, da je slovenska vlada še pred omenjeno trojico držav začela svoje postopke priznavanja neodvisne Palestine, a dodala, da ima vsaka država drugačna pravila, ki urejajo področje priznavanja držav.

Priznanje Palestine, ki mu Izrael glasno nasprotuje, je Fajon še enkrat označila kot obliko pritiska na Izrael, da vendarle ustavi svojo ofenzivo v Gazi, kjer vladajo vse hujše humanitarne razmere.

Slovenija se zavzema za trajno premirje v Gazi, ki da bo pomenilo varnost tako za Izraelce kot za Palestince, je še dodala.

Kot je razkrila, se je sama z okoli osmimi državami znotraj EU pogovarjala o priznanju Palestine še pred aktualno zaostritvijo bližnjevzhodnega konflikta oktobra lani. "Danes še vedno lahko govorim, da se nas pogovarja šest, sedem držav, zagotovo pa ponekod na stališča vlad vplivajo tudi bližajoče se evropske volitive," je pojasnila.

Tudi premier Robert Golob je danes pozdravil napoved kolegov iz Španije, Irske in Norveške, da bodo te države 28. maja priznale Palestino.

Slovenska vlada je 9. maja sprožila postopke za priznanje Palestine ter kot skrajni rok, ko naj bi odločitev posredovala državnemu zboru, določila 13. junij. Kot je danes ob robu obiska premierja Goloba v Kopru dejal državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk, ta datum ostaja.

Do napovedi priznanja Palestine so bili medtem znova kritični v opozicijski SDS. Poslanec SDS Žan Mahnič je v današnji izjavi za javnost med drugim izrazil upanje, da Slovenija ne bo sledila potezi Irske, Španije in Norveške, saj bi po njegovem trenutno priznanje Palestine pomenilo priznanje teroristične organizacije Hamas.