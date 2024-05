WHO / »Vsi za zdravje, zdravje za vse«

V Ženevi zasedanje Svetovne zdravstvene skupščine (WHA), najvišjega organa Svetovne zdravstvene organizacije (WHO)

Pred uradnim odprtjem zasedanja bo v prostorih WHO v Ženevi potekal slavnostni dogodek, ki ga bo odprl generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus

© UN / WHO / YouTube

V Ženevi se bo danes začelo 77. zasedanje Svetovne zdravstvene skupščine (WHA), najvišjega organa Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Letošnje zasedanje, ki bo trajalo do sobote, bo potekalo pod geslom Vsi za zdravje, zdravje za vse. Predvideno je bilo glasovanje o novem sporazumu o preprečevanju pandemij, a pogajanj niso končali.

WHA je osrednji organ odločanje v okviru WHO, ki jo tvori 194 držav članic. Delegati iz vseh držav članic se vsako leto sestanejo na zasedanju WHA, na katerem se dogovorijo o prednostnih nalogah in ciljih organizacije na področju javnega zdravja v prihodnjem letu. Srečanje predstavlja tudi priložnost za poročanje o opravljenem delu in za pogovor o strategijah za odpravo pomanjkljivosti.

Načrtovano je bilo, da naj bi skupščina med drugim glasovala o novem sporazumu glede preprečevanja pandemij in spremembah mednarodnega zdravstvenega pravilnika. Kot so minuli teden pojasnili na ministrstvu za zdravje v Ljubljani, dokumenta, ki so ju začeli pripravljati spričo težav po izbruhih preteklih pandemij, vključno s pandemijo covida-19, ne bosta posegla v suverenost držav članic.

Vendar se je med pogajanji zataknilo, saj pogajalci do petka niso uspeli doseči končnega dogovora. Izziv so predstavljali številni predlogi držav članic, do septembra 2022 so namreč podale predloge za več kot tristo dopolnil. Pogajanja so potekala za vsak dokument posebej.

Kljub temu nameravajo pogajalci članicam predstaviti vse ugotovitve in podrobnosti pogajanj. Nato bodo na potezi članice, ki se bodo morale odločiti, kako naprej.

Pred uradnim odprtjem zasedanja bo v prostorih WHO v Ženevi potekal slavnostni dogodek, ki ga bo odprl generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Na njem bodo države članice organizacije podale izjave o zavezanosti WHO, zmagovalcem filmskega festivala Zdravje za vse, ki poteka pod okriljem WHO, pa bodo podelili nagrade.