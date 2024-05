Park Tivoli / Magnificu predlagajo spremembo lokacije koncerta

V pismu podpisniki opozarjajo, da bo večtisočglava množica ljudi poškodovala življenjsko okolje rastlin in živali

Travniki v ljubljanskem Tivoliju, kjer bi rad koncertiral Magnifico

© Borut Krajnc

Po odločitvi ministrstva za naravne vire in prostor, ki je ugodilo pritožbi organizatorja Magnificovega velikega koncerta v parku Tivoli, so se sedaj oglasili še v gibanju Mladi za podnebno pravičnost. Stotrideset krajinskih arhitektov, biologov, urbanistov, glasbenikov, umetnikov ter uporabnic in uporabnikov parka Tivoli je Magnificu danes poslalo javno pismo. V njem izražajo nestrinjanje z organizacijo velikega koncerta v parku Tivoli ob 30. obletnici njegovega glasbenega ustvarjanja. Koncert je sicer napovedan za 31. avgust.

V pismu opozarjajo, da bo "večtisočglava množica ljudi skupaj z vozili in ureditvami, potrebnimi za izvedbo koncerta, poškodovala življenjsko okolje rastlin, živali in gliv ter nepovratno prizadela tudi nekatere od naravnih prvin na območju prireditve in širšega vplivnega prostora našega najpomembnejšega mestnega parka".

Kot so zapisali, je park Tivoli "edinstven javni prostor brez primere, zaščiten je kot objekt kulturne in naravne dediščine". Vsakodnevno ga za potrebe rekreacije in umika od mestnega hrupa uporabljajo številne občanke in občani Ljubljane ter mnogi obiskovalci prestolnice. Je pa tudi življenjski prostor mnogih vrst rastlin, živali in gliv, tudi nekaterih ogroženih vrst".

Podpisniki javnega pisma predlagajo spremembo lokacije koncerta, saj menijo, da je v Ljubljani dovolj primernih prireditvenih prostorov, kjer lahko Magnifico "brez bistvene škode za naravo izvede koncert v načrtovanem obsegu".

Hkrati izražajo podporo Zavodu RS za varstvo narave pri njegovi odločitvi ter pozivajo k interdisciplinarni strokovni debati o prihodnjem upravljanju množičnih dogodkov v Tivoliju, saj postajajo ti vedno bolj pogosti.

Zavod za varstvo narave je po več kot treh mesecih odločanja zavrnil izdajo soglasja za koncert zaradi škodljivih vplivov na naravne vrednote krajinskega parka. Omenjeno soglasje je pogoj za pridobitev dovoljenja za izvedbo dogodka.

Organizator koncerta Dom svobode se je pritožil na ministrstvo za naravne vire in prostor, ki je pred dnevi zaradi ugotovljenih proceduralnih napak razveljavilo odločbo in jo vrnilo zavodu v ponovno odločanje.

