Združitev evropske skrajne desnice?

Skrajna desnica bo na volitvah v Evropski parlament po napovedih dosegla uspeh

Vodja francoske skrajno desne stranke Nacionalni zbor Marine Le Pen je italijanski premierki Giorgii Meloni iz Bratov Italije predlagala združitev političnih skupin Identiteta in demokracija (ID) in evropskih konservativcev in reformistov (ECR) v Evropskem parlamentu v desno skupino, ki bi bila lahko po volitvah druga največja v parlamentu.

Skrajna desnica bo na volitvah v Evropski parlament od 6. do 9. junija po napovedih dosegla uspeh.

Le Pen je italijanski premierki dala preprost predlog, ki bi se po pisanju bruseljskega spletnega biltena Politico lahko izkazal za pomembnega.

"Zdaj je trenutek, da se združimo, to bi bilo resnično koristno. Če nam bo uspelo, bomo postali druga skupina v Evropskem parlamentu. Mislim, da takšne priložnosti ne smemo izpustiti iz rok," je dejala Le Pen v nedeljskem pogovoru za italijanski časnik Corriere della Sera.

Meloni, ki jo predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen nagovarja k sodelovanju z desnosredinsko Evropsko ljudsko stranko (EPP), je odgovorila, da je odprta za sodelovanje z vsemi strankami na desnici.

"Zdaj je trenutek, da se združimo, to bi bilo resnično koristno. Če nam bo uspelo, bomo postali druga skupina v Evropskem parlamentu. Mislim, da takšne priložnosti ne smemo izpustiti iz rok."



Marine Le Pen,

vodja francoske skrajno desne stranke Nacionalni zbor

"Danes je v Evropskem parlamentu prostor za drugačno večino in drugačne politike," pa je Meloni danes dejala za italijansko javno radiotelevizijo Rai.

Nacionalni zbor je trenutno v skrajno desni politični skupini ID, ki ima po nedavni izključitvi poslancev iz vrst nemške Alternative za Nemčijo (AfD) 49 poslancev v Evropskem parlamentu. V tej skupini je tudi italijanska Liga, ki je v Italiji koalicijska partnerica Bratov Italije. Slednji so sicer v skupini ECR, ki ima v parlamentu v Bruslju in Strasbourgu 69 sedežev. Poslanci iz AfD so trenutno v vrstah nepovezanih poslancev, tako kot parlamentarci madžarskega Fidesza.

Če bi se po volitvah vse skrajno desne stranke združile, kar je po navedbah Politica sicer malo verjetno, bi lahko postale druga največja skupina v Evropskem parlamentu, za EPP.

Po izračunih Politica, ki se sklicuje na svojo javnomnenjsko raziskavo Poll of Polls, je za trenutno neenotno skrajno desnico v igri nekaj več kot 165 sedežev, skupini EPP se po volitvah obeta 174 evroposlancev, levosredinskim socialistom in demokratom(S&D) pa 144.

Nekdanji poljski premier Mateusz Morawiecki iz konservativne stranke zakon in pravičnost (PiS), ki je del ECR, prav tako pušča odprta vrata za veliko povezovanje na desnici, kateri od skupin pa bi se lahko pridružil tudi Fidesz madžarskega premierja Viktorja Orbana. Vendar pa se Čehi in Romuni v ECR ne želijo povezati z nacionalističnim Fideszom. Tudi ponovna vključitev AfD v desno politično skupino ne bi bila preprosta.