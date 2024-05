»Čas je, da se odpovemo paradigmi vojne«

IZJAVA DNEVA

"Čas je, da zagovor miru neha biti le retorična gesta, temveč postane zaveza transformativni paradigmi in alternativni praksi v izobraževanju, gospodarstvu in politiki; zaveza, ki spodbuja medsebojno pomoč in solidarnost ter ukinja vsako izkoriščanje, nadvlado in vojne. Koncepcija miru, ki ni zgolj premirje kot premor pred novo vojno, temveč si lahko začnemo v njegovem imenu zamišljati nove razredne koalicije in solidarnosti. Pogum in sposobnost, ki sta potrebna za dosego trajnega miru, bosta daleč presegla vodenje katerekoli vojne. Čas je, da se odpovemo paradigmi vojne. Da govorimo in prakticiramo aktivno nevtralnost, ki vodi v razoroževanje držav in industrij. Aktivna nevtralnost ne pomeni indiferentnosti in branjenja izoliranega otoka, pač pa alternativno politiko, ki spreminja obstoječe stanje, ki je usmerjena proti globalnim asimetrijam."

(Gal Kirn, kulturni in politični teoretik, o tem, da je čas, da se odpovemo paradigmi vojne; via disenz.net)