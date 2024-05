Po Španiji in Norveški tudi Irska uradno priznala Palestino

S tem se je trojica držav pridružila okoli 140 članicam Združenih narodov od skupno 193, ki so palestinsko državo že priznale

Protest v podporo Palestini v Ljubljani

© Janez Zalaznik

Irska je uradno priznala Palestino, je danes sporočila vlada v Dublinu. Premier Simon Harris je ob tem izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja pozval, naj ustavi humanitarno katastrofo v Gazi. Pred tem sta Palestino danes uradno že priznali Španija in Norveška.

"Vlada priznava Palestino kot suvereno in neodvisno državo ter se strinja z vzpostavitvijo celovitih diplomatskih odnosov med Dublinom in Ramalo," je v izjavi sporočila irska vlada. Pojasnila je, da bodo v prihodnje v Ramali vzpostavili veleposlaništvo in imenovali veleposlanika Irske v Palestini.

Po besedah premierja Harrisa je rešitev dveh držav edini način za mirno in varno sobivanje Izraela in Palestine. Netanjahuja je pozval, naj prisluhne svetu in ustavi humanitarno katastrofo v Gazi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ob tem je izjavo izraelskega kolega glede nedeljskega napada na taborišče za razseljene v Rafi, v katerem je bilo ubitih 45 palestinskih civilistov, označil za "nov nizkoten in odvraten trend". Netanjahu je namreč dogodek označil za tragično napako.

"Aprila je bila 'tragična napaka' bombardiranje humanitarnih delavcev, ki so skušali zagotoviti hrano lačnim ustom, maja je bila 'tragična napaka' smrtonosna razstrelitev otrok, ki so iskali zaščito v centru za razseljence," je dejal Harris.

V luči tega je retorično vprašal, kakšna bo junijska izraelska tragična napaka in pa, kaj namerava mednarodna skupnost storiti, da se ta ne bo zgodila, navaja britanski BBC.

Španija, Irska in Norveška so priznanje Palestine napovedale med drugim v želji po spodbuditvi začetka političnega procesa za končanje vojne, ki je od lanskega oktobra v Gazi zahtevala že več kot 36.000 življenj. Norveško priznanje je danes avtomatično stopilo v veljavo, Madrid pa je Palestino uradno priznal na današnjem sestanku vladnega kabineta.

Palestinci so pred tem napovedi o priznanju pozdravili kot pomemben trenutek, Izrael pa jih je obsodil kot nagrajevanje terorizma palestinskega islamističnega gibanja Hamas.

Slovenija, ki je prav tako napovedala priznanje Palestine, danes tega še ne bo storila, je pa v tej smeri že začela ustrezen postopek. Premier Robert Golob je v ponedeljek sporočil, da bodo na četrtkovo sejo vlade uvrstili sklep o posredovanju priznanja Palestine v državni zbor.