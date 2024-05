Lezbična četrt / V ospredju tokrat reciklaža

V Ljubljani od 28. maja do 3. junija

V Ljubljani bo med 28. majem in 3. junijem potekala deseta izdaja festivala Lezbična četrt. Osrednja tema letošnje edicije je reciklaža, zato se je festivalski kolektiv tokrat ozrl tudi v lastno preteklo delovanje in raziskal notranje dinamike.

Po besedah programske vodje Tanje Matijašević, reciklirajo predsodke o lezbični skupnosti ter svoje želje in izzive, s katerimi se lezbijke soočajo v javnem kontekstu. V deseto edicijo festivala vstopajo z nalepkami. Kot aktivistke, partnerke, ljubimke, umetnice, prijateljice in znanstvenice se združujejo, da bi delile svoje izkušnje, ustvarile prostor za nova poznanstva in dialog, izrazile svoje identitete ter prepoznavale skupne boje.

Letošnjo edicijo spremlja tudi 5. številka revije Lesbozina. Urednica Veronika Razpotnik pravi, da je letos želela dati prostor manj prepoznavnim avtoricam, katerih dela še niso bila objavljena. Ob tem so reciklirale fotografije iz prejšnjih izdaj, ki se ujemajo z izbranimi besedili. Literarni večer s predstavitvijo revije bo 30. maja v Galeriji Škuc.

Dan pred tem pa bo na letnem vrtu Galerije Škuc večer kratkih lezbičnih filmov. Po besedah članice festivalskega kolektiva Suzane Tratnik bo večer uvedel film Spregledani razgledi Ane Čigon, prikazali pa bodo še tri tuje kratke filme, ki so že bili na ogled na festivalu LGBT filma.

Letos so festival odprli znanosti. Na delavnici Nikol mi ni šla matematka, pojem pa lepo bosta prostor za osebe, ki delujejo tudi na področju znanosti, raziskovali Liza Močnik in Zarja Muršič. Na delavnici bodo tematizirali prekrivanja znanosti z aktivizmom in umetnostjo.

Kot je še povedala Matijašević, so se v programu povezale z drugimi kolektivi, ki delujejo na področju aktivizma, saj se jim zdi zelo pomembno utrjevati in širiti skupnost. Tako napovedujejo skupnostno delavnico s TransAkcijo, na kateri bodo raziskovale, kako se njihove skupnosti, prizadevanja in besedišča razvijajo in prepletajo skozi čas.

Odprtje letošnje Lezbične četrti bodo popestrile s kabarejskim večerom treš poezije, dobre kritike in recikliranih div v Galeriji Škuc, ki so ga naslovile Prešerne nagrade. Nastopila bosta kolektiva ZIZ in FEM TV ter Edina Živa Diva. Podelili bodo tudi nagrade.

Festival se bo zaključil 3. junija v Gala hali, kjer bo nastopila švedska ne-binarna kvirovska glasbenica Lizette Lizette, ki v glasbi izpostavlja svoje izkušnje in izkušnje kvir oseb po svetu. Navdih črpa iz “Club Kidz” subkulture, progresivnega housa iz začetka 90ih, synth-popa in evropske EBM scene.

AqIM71wFAow

ImOWPpK5rpI