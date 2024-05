»Mi vsi smo otroci Gaze«

10.000 protestnikov blizu izraelskega veleposlaništva v Parizu

Po napadu, v katerem je bilo v nedeljo v taborišču za razseljene v Rafi na jugu Gaze ubitih 45 ljudi, je v ponedeljek zvečer približno 10.000 ljudi protestiralo blizu izraelskega veleposlaništva v Parizu. Podobni protesti so potekali tudi v več drugih mestih po svetu.

V francoski prestolnici so se protestniki zbrali nekaj sto metrov od izraelskega predstavništva v središču mesta in med drugim vzklikali "Mi vsi smo otroci Gaze", "Osvobodite Gazo" in druge propalestinske slogane, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Gre za še en pokol preveč," je menil eden od predstavnikov francoske skupine za solidarnost s Palestino, ki je organizirala shod. Po ocenah policije se ga je udeležilo okrog 10.000 ljudi. "Zanetijo požar v taborišču za razseljene, zažgejo ljudi, mi pa niti ne pokličemo izraelskega veleposlanika na zagovor. To ni sprejemljivo," je dejal Francois Rippe.

Protestniki so se zbrali po tem, ko je v izraelskem napadu na begunsko taborišče pri Rafi v nedeljo umrlo 45 ljudi. Izrael je bil deležen vala obsodb iz vsega sveta, sam pa trdi, da je šlo za tragično nesrečo in da so sprožili preiskavo.

Protestniki so zgražanje po napadu in zahteve po takojšnji prekiniti ognja izražali tudi na ulicah več drugih mest, med drugim v Barceloni, Istanbulu, New Yorku in Tunisu, na spletni strani poroča Al Jazeera.

CDNt2CZaMrc