»Priznanje Palestine nujno za mir na Bližnjem vzhodu«

Priznanje Palestine ni poteza, ki bi bila uperjena proti komurkoli, še najmanj proti Izraelu, je dejal španski premier Sanchez

Po besedah Pedra Sancheza je priznanje Palestine edini način za mirno prihodnost in sobivanje Izraelcev in Palestincev.

© Pietro Naj-Oleari / Flickr

Priznanje Palestine je bistven korak za dosego miru na Bližnjem vzhodu, je danes dejal španski premier Pedro Sanchez, čigar država se je skupaj z Irsko in Norveško odločila, da danes prizna Palestino. Ob tem je poudaril, da priznanje ni poteza, ki bi bila uperjena proti komurkoli, še najmanj proti Izraelu, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Priznanje palestinske države ni le stvar zgodovinske pravičnosti (...), je tudi bistvena zahteva, če želimo doseči mir," je v televizijskem nagovoru pred sestankom vladnega kabineta dejal Sanchez. Poudaril je, da ta poteza ni uperjena proti nikomur, še najmanj pa proti Izraelu.

Glede meja Palestine je Sanchez pojasnil, da Španija ni pristojna za določanje meja drugih držav, vendar pa da je stališče Madrida povsem v skladu s resolucijami ZN in stališčem EU. To pomeni, da Madrid priznava Palestino v mejah iz leta 1967.

Po njegovih besedah je priznanje Palestine edini način za mirno prihodnost in sobivanje Izraelcev in Palestincev. "Ta odločitev odraža tudi našo odločno zavračanje Hamasa, ki nasprotuje rešitvi dveh držav," je izpostavil premier iz vrst socialistov in obsodil napad palestinskega islamističnega gibanja na Izrael 7. oktobra.

Dodal je, da ima njegova vlada Izrael za prijateljski narod, ki ga zelo ceni in spoštuje, ter si prizadeva za "čim močnejše odnose" z njim. Izraelski zunanji minister Izrael Kac je medtem danes Sancheza na omrežju X označil za nekoga, ki napeljuje h genocidu nad Judi.

Kasneje je tiskovna predstavnica vlade v Madridu Pilar Alegria sporočila, da je kabinet uradno sprejel odločitev o priznanju Palestine. Dodala je, da je namen priznanja en sam - pomagati Izraelcem in Palestincem doseči mir.

Španija, Irska in Norveška so priznanje Palestine napovedale med drugim v želji po spodbuditvi začetka političnega procesa za končanje vojne, ki je od lanskega oktobra v Gazi zahtevala že več kot 36.000 življenj. Irski vladni kabinet bo danes priznanje uradno potrdil, norveško priznanje pa je že avtomatično stopilo v veljavo.

Palestinci so napovedi o priznanju pozdravili kot pomemben trenutek, Izrael pa jih je obsodil kot nagrajevanje Hamasovega terorizma.

Slovenija, ki je prav tako napovedala priznanje Palestine, danes tega še ne bo storila, je pa v tej smeri že začela ustrezen postopek. Premier Robert Golob je v ponedeljek sporočil, da bodo na četrtkovo sejo vlade uvrstili sklep o posredovanju priznanja Palestine v državni zbor.

73MSnKbHrVQ