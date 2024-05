Čigava zasluga je povojni mir v Evropi?

Evropski kitajski zid

Božo Repe

V članku z naslovom Evropski kitajski zid, ki ga lahko v celoti preberete v posebni številki Mladine ALTERNATIVE: BIČANJE EVROPE, zgodovinar dr. Božo Repe piše o tem, da sta politika iskanja zunanjega sovražnika za notranje poenotenje in zaščita naše "višje" civilizacije pred "barbarizmom" drugih v 20. stoletju Evropo že dvakrat spravili v ruševine in prah

"Glorifikacija miru, ki da ga je z združevanjem ustvarila bodoča EU, nima realne zgodovinske podlage. V resnici je bil dosežek skromen: pomiritev med Nemčijo in Francijo. Ne zato, ker bi se nekdanje sovraštvo kar spremenilo v ljubezen, pač pa zato, ker je bila Nemčija po vojni v ruševinah, ekonomsko in politično na tleh in razdeljena, obe državi pa politično podrejeni ZDA. Francija sem in tja z nekaj odkloni in soliranji, Nemčija kot poraženka popolnoma vse do danes. Tudi vojaško so ZDA prostor zahodne Evrope v celoti obvladovale in ga prek svojih oporišč in Nata še danes," je zapisal Božo Repe.

"Povojni mir v Evropi torej ni zasluga politične moči EGS v zahodni polovici celine, pač pa bipolarne delitve, ravnotežja moči in bojazni pred jedrsko vojno. Evropska konferenca o varnosti in sodelovanju, Helsinška listina leta 1972 in Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi, ki je danes brez vpliva in praktično mrtva, so bili v resnici projekt obeh velikih sil in interesa, da se ohranja status quo. Res pa je bila to velika sreča za današnjo Slovenijo, ker so ZDA na temelju določila o nespremenljivosti meja tedaj prisilile Italijo v pogajanja z Jugoslavijo in podpis osimskih sporazumov," je še poudaril Božo Repe.

