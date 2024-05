»Velika plača? Če je denar na prvem mestu, potem je kandidat na napačnem.«

IZJAVA DNEVA

"Evropski parlament je gromozanska, brezosebna mašina, kjer so male države teoretično lahko jeziček na tehtnici, v praksi pa večinoma le brenčanje. Odhod v Bruselj pa ni šola v naravi, je trdo in zoprno delo, če ga jemlješ resno, socialno izolirano, če se držiš le »svojih« in ne znaš pogledati onstran zidov parlamenta, skrajno neprijetno, kadar ti prišepetava domača stranka ali bruseljski 'zavezniki' ... Velika plača? Če je denar na prvem mestu, potem je kandidat na napačnem. Edino, kar lahko majhna država naredi, je, da tja pošlje kar najbolj izobražene in delovne ljudi z integriteto. Ne, ker bi lahko kaj veliko spremenili, ampak da nam njihov glas ne bo delal sramote."

(Novinarka Tanja Lesničar Pučko, v Dnevnikovi kolumni, o tem, da se človeku zmegli, ko vidi, kdo vse se čuti poklicanega v Bruselj)