Zelenski / »Putin se zelo boji mirovnega vrha«

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes pozval ameriškega kolega Joeja Bidna, naj se udeleži mirovnega vrha za Ukrajino, ki naj bi potekal junija v Švici. Bidnova morebitna odsotnost bi pomenila aplavz ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, je prepričan Zelenski.

"Verjamem, da mirovni vrh potrebuje predsednika Bidna in da ga potrebujejo tudi drugi voditelji, ki gledajo na odziv ZDA," je dejal Zelenski na novinarski konferenci med današnjim obiskom v Bruslju. "Njegova odsotnost bi bila kot ploskanje Putinu, in to stoje," je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Biden še ni potrdil, ali se bo udeležil konference, ki naj bi potekala v švicarskem Luzernu med 15. in 16. junijem.

Zelenski je že v nedeljo pozval predsednika ZDA, pa tudi Kitajske Xi Jinpinga, naj se udeležita konference za mir v Ukrajini in s svojo udeležbo podpreta vrh.

Kot je danes dejal ukrajinski predsednik, je udeležba oziroma neudeležba izbira med željo po miru ali nadaljevanjem vojne v Ukrajini, ki traja že tretje leto. "Če želite mir, boste tam in boste govorili, tudi če se s čim ne strinjate," je izjavil po poročanju AFP.

"Putin se zelo boji mirovnega vrha," je še zatrdil Zelenski in ruskega predsednika obtožil, da skuša spodkopati vrh.

Rusija na konferenco ni bila povabljena. Kremelj je danes, tako kot že nekajkrat doslej, mirovni vrh v Švici ponovno označil za absurdnega in nesmiselnega brez sodelovanja Moskve.

"Konferenca je z našega vidika popolnoma jalova v smislu iskanja načinov za rešitev konflikta glede Ukrajine," je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov za državno televizijo RT. "Resno govoriti o teh vprašanjih brez sodelovanja naše države je absurdno," je dodal po poročanju AFP.

