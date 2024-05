»Slovenija je zdrsnila v silno neenakost, večrazredno družbo«

"Večkrat razmišljam, kako je mogoče, da smo zdrsnili v tako silno neenakost, večrazredno družbo. Tako zelo boleča in ponižujoča je ta izključevalnost, neenakost, in zdi se mi, da se vsak, ki zmore obvladovati svoje življenje, ki si je zagotovil dostojno življenje in eksistenco, bolj ali manj zapira v svoj mehurček. Nekateri ne znajo reševati problemov, drugi pa se z njimi ne želijo obremenjevati. S tem, ko se zapiramo v svoj svet, ki nam ga je malce ponudila še digitalizacija, smo postali manj sočutni, manj solidarni, predvsem pa manj pozorni do drugih, do šibkejših od sebe. Jezi me, da smo včasih človek človeku volk. In prav ta neenakost, ki jo povečuje še silno nestrpen politični in družbeni diskurz, pogublja tudi tisto moč, ki jo prav vsak dan vlagamo v podporo in pomoč vsem, ki so vsak dan na naših vratih, telefonih, ali pa smo mi po njihovih domovih po Sloveniji. Ker nam je mar."

(Anita Ogulin, humanitarka in dolgoletna predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, v intervjuju za Nedelo, o tem, kakšna je postala Slovenija v zadnjih desetletjih)