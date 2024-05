Golob / »Slovenija s priznanjem Palestine ne bo čakala«

Premier Robert Golob je dejal, da moramo narediti vse, da na Bližnjem vzhodu najdemo trajno rešitev za mir

Predsednik vlade in predsednik stranke Gibanje Svoboda Robert Golob

© Nebojša Tejić / STA

Premier Robert Golob je danes pojasnil, da se je vlada tudi zaradi dogajanja v Rafi na jugu območja Gaze odločila, da s priznanjem Palestine ne bo čakala na novo skupino držav. "Na ta način želimo dati jasno sporočilo celemu svetu, da moramo narediti vse, da na Bližnjem vzhodu najdemo trajno rešitev za mir," je dejal za TV Slovenija.

Da bodo sklep o posredovanju priznanja Palestine v državni zbor uvrstili na četrtkovo sejo vlade, je premier sporočil v ponedeljek ob robu obiska v Alžiriji. Kot je dodal, bo Slovenija nadaljevala usklajevanja s podobno mislečimi državami z namenom, da ustvari maksimalni pritisk za takojšnje premirje in izpustitev talcev v Gazi.

Vlada je sicer postopke za priznanje Palestine sprožila 9. maja in napovedala, da bo odločitev v parlament poslala najkasneje do 13. junija.

Premier je bil po poročanju TV Slovenija danes jasen, da je priznanje Palestine dolgotrajen in premišljen proces in da gre samo za prvo etapo pri iskanju dolgoročne rešitve. Zavrnil je tudi namigovanja, da so bili v vladi neodločeni glede priznanja, ter zatrdil, da je bilo vse usklajeno z enako mislečimi državami.

Kot je neuradno izvedela TV Slovenija, se države, ki se niso odločile za priznanje danes v prvi skupini s Španijo, Norveško in Irsko ali skupaj s Slovenijo, to storile zaradi notranjepolitičnih razlogov, volitev ali pa preprosto niso zainteresirane in bodo zato sledile odločitvi večjih držav. Priznanju Palestine naj bi bili naklonjeni še Luksemburg, Belgija, Malta, Danska in Francija, je v ponedeljek dejala zunanja ministrica Tanja Fajon.

Druga skupina držav naj bi se po poročanju TV Slovenija za priznanje odločila šele konec julija.