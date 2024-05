»Računam nate!« / Janša volivce nagovarja s personaliziranimi videi

Predsednik SDS v nagovoru prejemnika prosi, naj video pošlje vsaj petim znancem

Janez Janša, predsednik SDS

© Luka Dakskobler

Po e-poštnih predalih se te dni širijo videi SDS, v katerih predsednik SDS Janez Janša prejemnike nagovarja z njihovimi imeni. Prejeli so jih tudi tisti, ki niso člani stranke, saj Janša v nagovoru prejemnika prosi, naj video pošlje vsaj petim znancem. V SDS pojasnjujejo, da so osebni stik želeli prenesti tudi na digitalno kampanjo za EU volitve.

"Ti lahko narediš razliko. Da bi Slovenija tudi v Evropi postala prijazen dom za vsakogar, potrebujem tvojo pomoč. Računam nate," Janša nagovarja konkretnega volivca ali volivko, še pred tem pa ga pozdravi z "Živjo, Marija!" ali "Živjo, Janez!" oziroma s katerimkoli drugim imenom, ki se pojavi tudi na skodelici, ki jo Janša v videu odloži na mizo, in v naslovu novice, ki naj bi jo Janša prebiral na svoji tablici na enem od portalov.

V videu, v katerem sicer poudarja pomembnost evropskih volitev, Janša tudi pozove prejemnika, naj v obrazec pod videom vnese imena prijateljev, družinskih članov, kolegov in drugih volivcev, ki jih pozna, "zato da jim pošljem moj osebni nagovor", pravi. Tako se personalizirani videi te dni širijo in so presenetili tudi koga izven kroga volivcev SDS.

"V SDS volivce že od nekdaj nagovarjamo osebno. Osebni stik pa smo tokrat želeli prenesti tudi na digitalno kampanjo prav s tem videom," so za STA tak pristop pojasnili v stranki.

Snemanje je potekalo v prostorih SDS na Trstenjakovi, za osebni nagovor pa je moral Janša posneti večino najbolj popularnih imen v Sloveniji. Tako lahko skoraj vsak, ki to želi, od predsednika stranke dobi svoj nagovor o temi, ki ga zanima, so pojasnili v stranki.

Ob izpolnitvi obrazca lahko namreč pošiljatelj odkljuka tudi teme, ki naj bodo vključene v video. Te so: Varna Evropa, Evropa za vse generacije, Slovenija v demokratični Evropi, Evropski način življenja, Razvita Slovenija v Evropi in Za Evropo narodov.

Je pa prejem takega videa pri nekaterih, ki niso naklonjeni SDS, povzročil tudi nekaj dvignjenih obrvi. "Vsem pogojem glede varstva osebnih podatkov je bilo zadoščeno," ob tem zatrjujejo v stranki. Da se strinja s tem pogoji, mora sicer odkljukati tako tisti, ki v obrazec vnese ime in naslov prejemnika, kot tisti, ki video prejme. "Če se ne strinja, se njegov video, e-mail in naslov pobrišeta iz baze," pojasnjujejo v SDS.

Ob izpolnjevanju obrazca pa mora pošiljatelj odkljukati tudi, da s posredovanjem podatkov prijatelja potrjuje, da je pridobil njegovo privolitev za uporabo teh podatkov "v namene te in drugih kampanj". Je pa vprašanje, ali vsi, ki to odkljukajo, takšno privolitev tudi dejansko imajo.

Razburile so tudi objave kandidatov SDS za evropska poslanca Franca Breznika in Aleša Hojsa. Na družbenih omrežjih sta namreč delila čestitko kolesarskemu asu Tadeju Pogačarju ob zmagi na dirki po Italiji, ki sta jo dopolnila z logotipom in predvolilnim sloganom SDS, Breznik tudi z grafično promocijo lastne kandidature.

"Vsi ljudje lahko čestitajo športnikom za njihove uspehe, a nihče nima pravice uporabiti fotografij športnih junakov za promocijo lastnih interesov. Pozivamo jih k umiku spornih sporočil," se je za Večer odzval Pogačarjev menedžer Alex Carera.

Breznik je objavo izbrisal in za Večer pojasnil, da je sporočilo "v dobri veri" objavila njegova piar služba, Pogačarjevi ekipi pa so se opravičili. Medtem pa Hojs, kot je pojasnil za Večer, v objavi ne vidi nič spornega.

PREBERITE TUDI: