Macron / »Ukrajini je treba dovoliti napade na ruska oporišča«

Nemški kancler Scholz in francoski predsednik Macron sta se zavzela za okrepitev pomoči Ukrajin

Nemški kancler Olaf Scholz in francoski predsednik Emmanuel Macron sta se na današnjem srečanju na gradu Meseberg zavzela za okrepitev pomoči Ukrajini. Kot eno od možnosti za to je Scholz izpostavil uporabo prihodkov od zamrznjenih sredstev ruske centralne banke. Macron je dodal, da je Kijevu treba dovoliti napade na vojaška oporišča v Rusiji.

Scholz je pojasnil, da Zahod še naprej preučuje možnost uporabe prihodkov od zamrznjenega ruskega premoženja za pomoč Ukrajini. "Ukrajini želimo omogočiti dostop do dodatne pomoči, da bo lahko zanesljivo zagotavljala lastno obrambo in tako okrepila varnost celotne Evrope," je dodal na skupni novinarski konferenci, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Finančni ministri skupine G7 so namreč že konec maja na srečanju v Stresi na severu Italije poročali o napredku v razpravi o uporabi prihodkov od ruskega premoženja za pomoč Ukrajini, a dogovora o tem za zdaj še niso dosegli. Upajo, da jim bo konkreten predlog uspelo sestaviti do vrha skupine, ki bo med 13. in 15. junijem v Apuliji.

Macron je medtem na srečanju poudaril, da bi Kijev moral imeti možnost uporabe orožja zahodnih držav za napade na vojaške baze v Rusiji, iz katerih ruska vojska izvaja raketne napade na Ukrajino, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Menimo, da bi jim morali dovoliti, da nevtralizirajo vojaške baze, od koder se izstreljujejo rakete, od koder napadajo Ukrajino," je dejal. Ob tem je opozoril, da Kijevu ne bi smeli dovoliti, da napada druge cilje v Rusiji.

Scholz je ob tem izpostavil, da mora Kijev pri uporabi orožja, ki so mu ga dobavile ZDA, Francija in Nemčija, spoštovati mednarodno pravo. "To se je v praksi doslej dobro obneslo in se bo zagotovo obneslo tudi v prihodnje," je dodal.

Francoski predsednik je na novinarski konferenci prav tako ponovil, da priznanje Palestine ni več tabu tema. Izkazal je naklonjenost francoskemu priznanju Palestine, ob tem pa dodal, da bi do priznanja moralo priti ob pravem času.

Hkrati je naznanil, da se bo prihodnji teden ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v Franciji udeležil slovesnosti ob 80. obletnici dneva D.

