Stranka, ki se od nekdaj brati z neonacisti in ustaši, je v Sloveniji desetletja najbolj stabilna

Ali je mogoče pričakovati, da bo štiristo milijonov Evropejcev, naveličano vojn in hinavščine, dalo priložnost redkim posameznikom, ki so se izkazali s pokončno držo in drugačnimi stališči od zdaj prevladujočih?

Dragan Petrovec

© Gašper Lešnik

V članku z naslovom Evropa. Pepel in kri, ki ga lahko v celoti preberete v posebni številki Mladine ALTERNATIVE: BIČANJE EVROPE, pravnik dr. Dragan Petrovec piše o tem, ali je mogoče pričakovati, da bo ljudstvo, teh štiristo milijonov Evropejcev, naveličano vojn in hinavščine, dalo priložnost redkim posameznikom, ki so se izkazali s pokončno držo in drugačnimi stališči od zdaj prevladujočih.

"Naj omenim zanimivost mnogih volitev, kjer nastopajo preverjeno problematični kandidati, bodisi da razpihujejo sovraštvo proti določenim skupinam ali kar poprek bodisi da imajo za seboj in pred sabo vrsto kazenskih postopkov, pravnomočnih sodb in različnih afer. Ti ljudje imajo trdno volilno bazo, ki je ne ogrozi nikakršen škandal niti sodba. Videti je, da gre pri volivcih za ljudi, ki so pripravljeni enako ravnati, seveda v manjšem obsegu in na nižji ravni, če se pokaže priložnost. To pa dobijo, če svojega vodjo pripeljejo na oblast," je zapisal Dragan Petrovec.

"Naj omenim zanimivost mnogih volitev, kjer nastopajo preverjeno problematični kandidati, bodisi da razpihujejo sovraštvo proti določenim skupinam ali kar poprek bodisi da imajo za seboj in pred sabo vrsto kazenskih postopkov, pravnomočnih sodb in različnih afer. Ti ljudje imajo trdno volilno bazo, ki je ne ogrozi nikakršen škandal niti sodba."



Dragane Petrovec

"Če pomislimo na Trumpa, ki mu uspe izzvati napad na ameriški kongres kot zaključno dejanje in posledico dolgoletnega sproščenega nasilja zoper priložnostnega drugega, ni nobenega dvoma, da to uspeva tudi drugje. Najboljši dokaz za to je Slovenija. Stranka, ki se od nekdaj brati z neonacisti in ustaši, katere nezamenljivi vodja ima za sabo pravnomočne obsodbe, pred seboj pa nove kazenske postopke, je v Sloveniji desetletja najbolj stabilna," je še poudaril Dragan Petrovec.

POSEBNO ŠTEVILKO MLADINE LAHKO NAROČITE TUDI V NAŠI SPLETNI TRGOVINI >>