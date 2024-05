Hišne preiskave na Telekomu Slovenija in Nova24TV

Kriminalisti naj bi preiskovali posle Telekoma s strankarsko televizijo SDS iz obdobja Janševe vlade

Predsednik SDS in nekdanji premier Janez Janša pred mikrofonom Nove24TV v času pandemije

Kriminalisti danes zaradi suma kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete opravljajo hišne preiskave med drugim na sedežih Telekoma Slovenije in televizije Nova24TV. Direktor slednje Boris Tomašič je sporočil, da preiskava poteka na podlagi prijave preiskovalne komisije DZ.

"Policija na podlagi odredb pristojnega sodišča in pod usmerjanjem Specializiranega državnega tožilstva v zvezi s kaznivim dejanjem s področja gospodarske kriminalitete izvaja več operativnih aktivnosti na območju več policijskih uprav," so glede medijskega poročanja o preiskavah na Telekomu Slovenije in Nova24TV v sporočilu za javnost navedli na Policijski upravi Ljubljana. Več informacij zaradi interesa preiskave ne morejo posredovati.

V Telekomu Slovenije so za STA povedali, da so se zjutraj na sedežu družbe oglasili predstavniki Policijske uprave Ljubljana. "Pri tem Telekom Slovenije ni predmet postopka, s preiskovalci pa sodelujemo in jim bomo dali na voljo želeno dokumentacijo," so dejali.

Dostop do Telekomovih poslovnih prostorov je ponovno mogoč, delo in vse aktivnosti v družbi potekajo kot običajno, so dodali.

Kriminalisti naj bi po poročanju spletnega portala Necenzurirano preiskovali posle Telekoma s televizijo Nova24TV. Tomašič je prek omrežja X sporočil, da mu bodo zasegli telefon in računalnik. Kot razlog za preiskavo je navedel prijavo "v politične namene zlorabljene" preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje domnevno nezakonito financiranje političnih strank.

Po poročanju spletne strani Nova24TV preiskave potekajo tudi pri nekdanjih članih uprave Telekoma ter osumljenih Tomažu Seljaku, Vidi Žurgi, Matjažu Beričiču, Špeli Fortin, Tomažu Jontesu, Blažu Rantu, Samu Ošini, Petru Jegliču, Daliborju Kosmini, Tomažu Taškarju in Aniti Knežević Kregar. Ti so po navedbah televizije osumljeni kaznivega dejanja zlorabe položaja in pomoči pri tem kaznivem dejanju.

Po poročanju Necenzurirano policija preiskuje posle iz obdobja zadnje Janševe vlade, ko sta Telekom Slovenije vodila Tomaž Seljak in pozneje Cveto Sršen, nekdanji kandidat SDS za župana Krškega, ki je bil za predsednika uprave Telekoma Slovenije imenovan marca 2021.

Telekom je po poročanju portala takrat Nova24TV začel plačevati nesorazmerno visoko nadomestilo za distribucijo programov glede na kriterij gledanosti. V letu in pol naj bi podjetju iz Telekoma nakazali skoraj 1,5 milijona evrov. Tudi po Sršenovem odhodu prvi program Nova24TV ostaja na 8. mestu v Telekomovi programski shemi, navaja portal.

Odvetnik Nove24TV Janez Stušek je v izjavi za medije povedal, da je bila hišna preiskava na Nova24TV opravljena na podlagi odločbe Okrožnega sodišča v Ljubljani. Pri tem je poudaril, da "ne pravna oseba, ne Nova24TV, ne nihče iz Nove24TV ni med osumljenimi". "Hišna preiskava je bila opravljena pri tretjih osebah, ki bi lahko morebiti imele ali pa imele v posesti relevantne informacije zoper osumljene," je dodal Stušek.

Omenjena preiskovalna komisija je v vmesnem poročilu, ki ga je DZ sprejel konec novembra lani, med drugim ugotovila, da nekatera podjetja, med njimi NovaTV24.si in Nova hiša, slednja izdaja omenjeno televizijo, delujejo kot obvodni računi stranke SDS in da gre torej za politični in poslovno-finančni projekt te stranke. Med drugim naj bi v modelu financiranja sodelovali funkcionarji stranke na lokalni in državni ravni, posamezniki s finančnim interesom, pa tudi madžarski kapital. Ob sprejemanju poročila je zdaj že nekdanja predsednica komisije Mojca Šetinc Pašek napovedala, da bo komisija ugotovljene sume kaznivih dejanj naznanila pristojnim organom.

Šetinc Pašek je danes za nekatere medije povedala, da gre po njenem vedenju pri preiskavi za sume iz vmesnega poročila glede Nova24TV, predvsem sume zlorab in kršenja zakonov v primeru financiranja iz Madžarske, pa tudi glede škodljivih pogodb Telekoma. Spomnila je, da je preiskovalna komisija pridobila več obremenjujočih dokumentov, ki kažejo na sumljivo financiranje Nova24TV prek madžarskega medijskega sistema. Šetinc Pašek je še povedala, da stoji za ugotovitvami iz vmesnega poročila preiskovalne komisije in da z vso odgovornostjo trdi, da bi "lahko šlo tudi za izdajo slovenskega nacionalnega interesa".

"Pri madžarskem financiranju Nova24TV, ki je v lasti vidnih članov SDS, z vso odgovornostjo in z vedenjem, kakšno dokumentacijo hrani preiskovalna komisija, menim, da je šlo tudi za izdajo slovenskih gospodarskih in nacionalnih interesov. To sem povedala kolegom v državnem zboru ob predstavitvi vmesnega poročila in to trdim tudi danes," je dodala nepovezana poslanka.