ZDA zaradi napada na Rafo ne bodo spreminjale politike do Izraela

Bela hiša je sporočila, da izraelski napad v Rafi, v katerem je bilo ubitih več deset Palestincev, ni prestopil "rdeče črte"

John Kirby, tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost ZDA

Bela hiša je v torek sporočila, da nedeljski izraelski napad v Rafi, v katerem je bilo ubitih več deset Palestincev, ni prestopil "rdeče črte", zaradi katere bi se morala spremeniti politika ZDA, poročajo ameriški mediji.

Več predstavnikov vlade je v torek novinarjem podobe iz Rafe opisalo kot "srce parajoče", "tragične" in "grozljive", vendar pa ni bilo znamenj, da bi se zaradi tega kmalu spremenila politika, poroča ameriški medij The Hill.

"Še vedno menimo, da večja kopenska operacija v Rafi ni upravičena. Še vedno si ne želimo, da bi Izraelci, kot rečeno, z večjimi enotami na velikem delu ozemlja vdrli v Rafo. To še vedno verjamemo in tega za zdaj še nismo videli," je novinarjem povedal tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost ZDA John Kirby.

"Zaradi tega nedeljskega napada nimam nobenih političnih sprememb. To se je preprosto zgodilo. Izraelci ga bodo preiskali. Zelo nas bo zanimalo, kaj bodo v preiskavi ugotovili in videli bomo, kako bo šlo naprej," je dejal.

Nedeljski napad izraelske vojske na begunsko taborišče je sicer v zadnjih dneh sprožil ogorčenje mednarodne skupnosti in številnih voditeljev držav.

Predsednik ZDA Joe Biden je v začetku maja opozoril, da bo Izraelu prenehal pošiljati določeno orožje, kot so bombe in artilerijske granate, če bo sprožil napad na Rafo. Bela hiša je Izrael pozvala, naj ne pošilja vojske v Rafo brez jasnega načrta za varno evakuacijo civilistov.

Svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan je prejšnji teden novinarjem povedal, da ni matematične formule za oceno ravnanja Izraela v Rafi.

"Še vedno ocenjujemo, da je to, kar se dogaja v Rafi, po obsegu omejeno," pa je povedala namestnica tiskovnega predstavnika Pentagona Sabrina Singh.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je požar v Rafi opisal kot tragičen incident in dejal, da ga Izrael temeljito preiskuje in se bo iz njega nekaj naučil. Izraelski uradniki naj bi ZDA povedali, da je šrapnel ob napadu na voditelje Hamasa zadel rezervoar za gorivo v bližini taborišča za razseljene osebe.

Bela hiša že več tednov poziva Izrael, naj stori vse, kar je v njegovi moči, da bi preprečil smrt nedolžnih civilistov in humanitarnih delavcev v Gazi, kjer številni Palestinci nimajo dostopa do prehrane, vode in zdravil.

