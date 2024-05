FOTOGALERIJA / Javno soočenje kandidatov in kandidatk za Evropski parlament

Javnega soočenja, ki ga je organiziral Glas ljudstva, so se udeležili predstavniki Gibanja Svobode, Levice, SD, Vesne, liste DeSUS in Dobre države, Zelenih Slovenije in stranke Nič od tega

Javno predvolilno soočenje kandidatnih list so zaradi slabega vremena s Trga republike preselili v Narodni muzej Slovenije.

© Janez Zalaznik

Glas ljudstva je včeraj organiziral javno soočenje kandidatov in kandidatk za Evropski parlament, ki so se ga udeležili predstavniki Gibanja Svobode, Levice, SD, Vesne, liste DeSUS in Dobre države, Zelenih Slovenije in stranke Nič od tega. Beseda je največ časa tekla o zelenem prehodu, vojni v Gazi ter prizadevanjih za mir in solidarno EU.

Predstavniki vseh strank so se na soočenju med drugim strinjali, da ne bi podprli dosedanje predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen za nov mandat na tej funkciji. V Svobodi so sicer kot pozitiven rezultat njenega dela izpostavili sklad za okrevanje in odpornost ter enoten nastop proti ruskemu agresorju, medtem ko so bili kritični do njenih "dvojnih standardov ob genocidu v Gazi". Ostale stranke so bile do dela von der Leyen zelo kritične, zlasti je bilo slišati očitek, da spodbuja militarizacijo v EU.

Vsi prisotni so ostro obsodili ravnanje Izraela v Gazi in se zavzeli za sankcije proti Izraelu.

Te so v Gibanju Svoboda postavili tudi med svoje cilje v prihodnjem mandatu. Med drugim se bodo po besedah nosilke liste Irene Joveve zavzemali še za ukinitev neplačanih pripravništev in varnost na spletu, napovedujejo tudi nadaljevanje boja za enakopravnost slovenščine v digitalnem prostoru in ukinitev subvencij na fosilna goriva.

© Janez Zalaznik

V SD so zatrdili, da se bodo v Evropskem parlamentu zavzemali za solidarnost, mir in za prihodnost. Menijo, da mora biti v osrčju EU človek, dostojanstvo in spoštovanje človekovih pravic, je povedala njihova najmlajša kandidatka Lucija Karnelutti.

V Levici kot najbolj pomembno področje, na katerem bodo delovali, izpostavljajo socialo. Pomembno se jim zdi zagotoviti enotne standarde na področju delavskih pravic, stanovanjske politike in gradnji neprofitnih stanovanj. Zavzemajo se tudi za pravičen socialni zeleni prehod in za mir, je naštela Nataša Sukič.

Tudi v Zelenih Slovenije so kot ključne stvari, za katere se bodo zavzemali v Evropskem parlamentu, izpostavili celovit, zmeren in pravičen zeleni prehod in celovito kmetijsko politiko na nacionalnem nivoju. Prav tako se bodo zavzemali za čisto pitno vodo in se borili proti okoljskemu kriminalu, je dejala kandidatka Nada Pavšer.

V Vesni se želijo osredotočiti na obdavčitev izjemno bogatih ljudi in z davki financirati reševanje stanovanjskega problema. Hkrati menijo, da potrebujemo bolj utrjeno Evropo in mir, je pristavil nosilec liste Vladimir Prebilič.

© Janez Zalaznik

Zavzemanje za mir so v svojem nastopu izpostavili tudi v skupni listi strank DeSUS in Dobra država, kjer obenem napovedujejo, da se bodo priključili skupinam, ki bodo v Evropskem parlamentu zahtevale radikalne spremembe EU, da bo ta ostala demokratična, je dejal nosilec liste Uroš Lipušček.

Mir je visoko na prioritetni listi tudi stranke Nič od tega, v razpravi pa je nosilka liste Violeta Tomić podprla še prizadevanja za prehod v brezogljično družbo in socialno EU.

V SDS, SLS, NSi in stranki Resni.ca se na povabilo organizatorja niso odzvali in na soočenju niso nastopili. Javno predvolilno soočenje kandidatnih list so sicer zaradi slabega vremena s Trga republike preselili v Narodni muzej Slovenije.

Več fotografij v fotogaleriji Janeza Zalaznika spodaj.