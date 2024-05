Zveza pacientov ima pripombe na nadzor kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave

V Zvezi organizacij pacientov Slovenije so med javno razpravo o predlogu zakona o kakovosti v zdravstvu podali nekaj pripomb

© Borut Krajnc

V Zvezi organizacij pacientov Slovenije so med javno razpravo o predlogu zakona o kakovosti v zdravstvu podali nekaj pripomb, ki se med drugim nanašajo na področje nadzora kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave, so sporočili iz zveze. Izpostavili so tudi nujnost čimprejšnje ustanovitve agencije za kakovost z ustrezno ureditvijo njenih nalog.

Poudarili so, da mora zakon zagotoviti zaupnost in varovanje podatkov o pacientih in zdravstvenih delavcih, ki so povezani s preprečljivimi škodljivimi dogodki in drugimi varnostnimi incidenti, razen v primeru posebne odločitve sodišča.

Glede odprtega vprašanja akreditacije izvajalcev zdravstvenih dejavnosti v zvezi ocenjujejo, da bi moral biti to običajen način skrbi vseh izvajalcev za doseganje visoke kakovosti in varnosti, ne pa zakonska obveznost.

Hkrati so poudarili, da je nujna čimprejšnja ustanovitev nove Javne agencije RS za kakovost v zdravstvu, tako da bi ta delo začela v začetku leta 2025. Po njihovih besedah je ključna tako ustrezna zakonska ureditev nalog in pristojnosti agencije, kot tudi zagotovitev ustreznih pogojev za njeno delo na kadrovskem, organizacijskem in informacijskem področju.

Pri zvezi so v pripombah zapisali, da je Slovenija edina članica EU, v kateri je nadzor varnosti pacientov še vedno prepuščen poklicnim zbornicam, ne pa neodvisnim državnim organom. Sistem nadzora kakovosti in varnosti urada ministrstva pa je popolnoma neučinkovit in ne daje nobenih rezultatov za paciente, izvajalce zdravstvenih dejavnosti ter zdravstvene delavce, so ocenili.

Glede nadzora kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave menijo, da je z zakonom potrebno še naprej ohraniti redni strokovni nadzor poklicnih zbornic, ne pa tudi dosedanje izredne strokovne nadzore. Te bi po oceni zveze morala prevzeti bodoča javna agencija.

Neodvisna multidisciplinarna preiskava preprečljivih škodljivih dogodkov in drugih varnostnih incidentov je za pacienta edino jamstvo za ugotovitev materialne resnice. Pri tem je temeljnega pomena uresničevanje načela učenja iz napak in skrbi za stalno izboljševanje kakovostne in varne zdravstvene obravnave pacientov, so zapisali.

Zveza sicer podpira prizadevanja ministrstva za zdravje za čimprejšnji sprejem zakona o kakovosti v zdravstvu. Predlog zakona je ministrstvo v javno razpravo poslalo 26. aprila, ta pa se je iztekla v nedeljo.

Z ministrstva za zdravje so za STA sporočili, da so med javno razpravo prejeli približno 30 pripomb različnih javnosti. "Ko bodo strokovne službe pregledale in uskladile vse pripombe, bomo osnutek zakona posredovali v nadaljnji postopek," so napovedali.