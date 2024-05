»Nesprejemljivo je, da z javnim denarjem financiramo strankarska glasila SDS«

Preiskava suma nezakonitega financiranja strank

Voditelj oddaje Kdo vam laže? Boris Tomašič, sicer tudi direktor Nova24TV

© Nova24TV / YouTube

Nesprejemljivo je, da z javnim denarjem financiramo strankarska glasila oz. instrument SDS za širjenje lastne propagande, je ob odmevnih preiskavah na Telekomu Slovenije in Nova24TV poudarila predsednica preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank, Tamara Vonta. Ocenila je, da pravna država deluje dobro.

Kriminalisti danes zaradi suma kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete opravljajo hišne preiskave med drugim na sedežih Telekoma Slovenije in televizije Nova24TV. Direktor slednje Boris Tomašič je sporočil, da preiskava poteka na podlagi prijave preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank.

Vonta (Svoboda) je v izjavi za medije poudarila, da s preiskavami ni bila seznanjena, temveč je zanje izvedela od novinarjev. "O preiskavah ne vem nič, bilo bi hudo narobe, če bi kaj vedela o tem. Pustimo tistim, ki so pristojni, da naredijo svoje delo," je poudarila.

Spomnila je na vmesno poročilo preiskovalne komisije DZ, v katerem je slednja med drugim ugotovila, da nekatera podjetja, med njimi NovaTV24.si in Nova hiša, delujejo kot obvodni računi stranke SDS. "Komisija ugotovljene sume kaznivih dejanj naznani pristojnim organom. Tako se je delalo v preteklosti in tudi zdaj," je poudarila Vonta.

Na novinarsko vprašanje, kakšne nepravilnosti je komisija ugotovila glede Nova24TV, pa je odgovorila, da se je komisija v vmesnem poročilu osredotočila predvsem na vprašanje retransmisije. Dodatno je bilo odprtih še nekaj drugih zadev, "ki so tudi sporne", je izpostavila.

"Zelo narobe je, da z javnim denarjem financiramo strankarska glasila, če sem čisto konkretna, financiramo instrument SDS za širjenje svoje propagande. To je zame nesprejemljivo. Tudi če preiskave ne bodo pripeljale do kazenske odgovornosti, pa zagotovo lahko govorimo o politični odgovornosti in to je ključno," je poudarila. Očitek prvaka SDS Janeza Janše, da je na današnjo preiskavo vplivala politika, je zavrnila.

Omenjena preiskovalna komisija DZ je v vmesnem poročilu, ki ga je DZ sprejel konec novembra lani, med drugim ugotovila, da nekatera podjetja, med njimi NovaTV24.si in Nova hiša, slednja izdaja omenjeno televizijo, delujejo kot obvodni računi stranke SDS in da gre torej za politični in poslovno-finančni projekt te stranke.