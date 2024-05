Plakati SDS kot »odraz obupa pred prihajajočimi volitvami in referendumi«

V Gibanju Svoboda pravijo, da je Janševa stranka zlorabila njihovo grafično podobo oziroma logotip

Primer predvolilnega plakata SDS, ki vsebuje elemente grafične podobe Gibanja Svoboda

SDS je tudi v tokratni referendumski kampanji posegla po plakatih, v katerih uporablja grafične elemente Gibanja Svoboda. V slednji vidijo to kot odraz obupa SDS pred prihajajočimi volitvami in referendumi, o ukrepanju še razmišljajo. Medtem zakonitost ravnanj SDS pri širjenju personaliziranih videonagovorov preverja Informacijski pooblaščenec.

SDS je plakate, s katerimi pozivajo volivce, naj na prihajajočih posvetovalnih referendumih glasujejo proti, opremila z zapisom Nesvoboda odločitve.

"Celostna grafična podoba je dejansko naša," je na današnjem medijskem dogodku s kandidati in kandidatkami Gibanja Svoboda za Evropski parlament dejala njihova nosilka liste in evropska poslanka Irena Joveva. O tem, ali bodo v stranki ukrepali, bodo še razmislili, sama pa meni, da gre za dejanje SDS iz obupa oziroma za odraz živčnosti pred prihajajočimi volitvami in referendumi.

Spomnila je, da to ni prvič, da je SDS zlorabila njihov logotip. Oktobra je Svoboda tako na tožilstvo prijavila plakate z logotipom Gibanja Svoboda, fotografijo predsednika stranke Roberta Goloba in zapisom Še kdo pleše?

Joveva je stranki SDS danes položila na srce, "naj se raje ukvarjajo sami s sabo".

Na tokratnih predreferendumskih plakatih SDS so zapisane trditve: Starejšim evtanazijo namesto zdravstvene oskrbe; Siromašijo podeželje, ukinjajo okraje; ter Mladim konopljo namesto stanovanj; sledi pa zapis: Proti.

Volivci bodo 9. junija na posvetovalnih referendumih sicer odločali o tem, ali naj se v zakonodaji uredi pravica do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o gojenju in predelavi konoplje v medicinske namene in gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo ter o uvedbi preferenčnega glasu na volitvah v DZ.

Joveva je danes spomnila tudi na sporne predvolilne poteze SDS, med drugim, ko so ob čestitkah za športne uspehe zraven dodajali logotip SDS.

SDS je šel pred volitvami tudi v širjenje personaliziranih videosporočil predsednika stranke Janeza Janše. "Zakonitost obdelav osebnih podatkov v zvezi z opisano politično kampanjo Informacijski pooblaščenec preverja v inšpekcijskem postopku," so danes v tej instituciji navedli za STA. Ker postopek še teče, podrobneje zadeve ne morejo komentirati.

So pa dodali, da načeloma posredovanje članka ali objave s strani posameznika svojim prijateljem ni sporno samo po sebi, če pa to poteka na način, da pri tem tretji, npr. politične stranke obdelujejo tudi osebne podatke posameznikov, potem mora za to obstajati ustrezna pravna podlaga, posamezniki pa morajo biti o obdelavi ustrezno obveščeni.

V SDS so že v torek zatrdili, da je bilo vsem pogojem glede varstva osebnih podatkov zadoščeno.