»V Gazi gre za jasen primer genocida in urbicida«

IZJAVA DNEVA

"Urbicid je uradno opredeljen kot 'namerno in načrtno uničenje oziroma uboj mesta ali kraja z neposrednimi ali posrednimi sredstvi'. To je vezano na vojne razmere, ki povzročijo takojšnje uničenje, nastala gmota uničenega mesta ali kraja pa vsebuje tako kemične elemente uporabljenega orožja kot tudi ostanke ljudi, ki so bivali na tem kraju. Današnja Gaza in Dresden med drugo svetovno vojno sta jasna primera urbicida. Med nakbo leta 1948, od katere je minilo natanko 76 let, so bile številne vasi namerno uničene, sionistične tolpe pa so izvedle številne poboje. Ta dva ukrepa nista bila izvedena hkrati, vsaj ne v večini, vendar sta bila kljub temu namenjena etničnemu čiščenju zgodovinske Palestine, njenega avtohtonega prebivalstva. Danes gre v Gazi za jasen primer genocida in urbicida, ne nazadnje je izraelska vojska takoj po 7. oktobru to razglasila za cilj.

(Palestinsko-britanski arhitekt Antoine Raffoul, v intervjuju za Delo, o množičnem uničenju ne le infrastrukture, temveč tudi družbenih in kulturnih mrež, kolektivnega spomina v Gazi)