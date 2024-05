Naslovnica naslednje Mladine / KOALICIJA SOVRAŠTVA

Zakrinkani nasilneži, ki po Ljubljani lovijo migrante, so rezultat politike sovraštva, ki jo širi stranka SDS

V petek izide nova Mladina! V 22. letošnji številki, ki bo pri prodajalcih časopisov in na naši spletni strani na voljo od petka, 31. maja, razkrivamo, da so zakrinkani nasilneži, ki po Ljubljani lovijo migrante, rezultat politike sovraštva, ki jo širi stranka SDS. Naslovnico je oblikoval Ivian Kan Mujezinović, fotografije pa so del posnetka, ki ga je širila organizacija Slovenska obrambna straža in iz YouTube soočenja Pera Martiča.

Priskrbite si svoj izvod, v katerem boste našli še veliko zanimivih, poglobljenih aktualnih vsebin!

#Mladina22

Lahko nam tudi pišete na e-naslov narocnine@mladina.si ali na poštni naslov Mladina, Dunajska 51, Ljubljana.

Dosegljivi smo tudi na telefonski številki 01 230 65 30.