Zakaj na volitve?

V Inštitutu 8. marec pred evropskimi volitvami in referendumi opozarjajo, da je vsak glas pomemben

Vsak glas je pomemben

© Evropski parlament (EP) / Flickr

Kampanja My Voice, My Choice, ki po vsej Evropi zbira podpise za varen in dostopen splav, je v polnem teku, bližajo pa se tudi evropske volitve. Slednje bodo prihodnjo nedeljo, 9. junija.

Ob tem v Inštitutu 8. marec opozarjajo, da bomo na evropskih volitvah odločali o naši prihodnosti. "Odločali bomo o tem, kaj se bo zgodilo z našo pobudo za varen in dostopen splav v Evropi. Odločali pa bomo tudi o tem, ali bomo živeli v Evropi, kjer se spodbuja solidarnost, enakost in upanje," so zapisali v sporočilu za javnost.

Obenem so pridali, da če v Evropski parlament ne bodo izvoljeni kandidati in kandidatke, ki bodo poskrbeli za zaščito reproduktivnih pravic, bodo vsa dosedanja prizadevanja ljudi, ki se borijo za odprto, solidarno in vključujočo družbo, zaman, milijone žensk pa bo še naprej živelo v strahu in stiskah, ker se ne bodo mogle svobodno odločati o svojem telesu.

"Gremo volit za zaščito reproduktivnih pravic. Za našo prihodnost. Za dostojno življenje."



Inštitut 8. marec

Zato so v Inštitutu 8. marec vse, ki kandidirajo na prihajajočih volitvah, vprašali, ali bi kot poslanke in poslanci parlamenta EU podprli njihov predlog. "Stališča evropskih strank in njihovih kandidatov glede naše pobude bomo v naslednjem tednu objavili na naši spletni strani My Voice, My Choice in na družabnih omrežjih," so izpostavili.

Seznam volišč in druge pomembne informacije

Sicer pa smo vse informacije o različnih načinih glasovanja zbrali na enem mestu, denimo seznam volišč, na katerih lahko 4., 5. in 6. junija glasujete predčasno, najdete na tej spletni povezavi (KLIK).

Če želite glasovati zunaj kraja svojega stalnega prebivališča (ali če imate slednje prijavljeno v tujini) in želite glasovati na volišču v drugem okraju (t. i. OMNIA volišču), morate to sporočiti okrajni volilni komisiji, kjer ste vpisani v volilni imenik, in sicer najpozneje tri dni pred volitvami, torej do vključno 5. junija preko spletnega portala eUprava (KLIK). Seznam OMNIA volišč najdete na tej spletni povezavi (KLIK).

Če se zaradi bolezni ne morete osebno zglasiti na volišču, imate možnost, da glasujete na svojem domu v navzočnosti članov volilnega odbora. Vlogo za glasovanje na domu morate oddati najpozneje tri dni pred volitvami pri okrajni volilni komisiji, torej do vključno 5. junija preko spletnega portala eUprava (KLIK). Vlogi morate priložiti potrdilo zdravnika (pisna potrditev zdravnika, npr. elektronska pošta).

Na tem spletnem mestu (KLIK) pa še vedno lahko prispevate svoj podpis za varen in dostopen splav po vsej Evropi.