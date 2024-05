Vreme / Oranžno opozorilo zaradi pričakovanih močnejših nalivov

Od danes zvečer do petka zvečer bodo pogoste padavine z nevihtami

Od danes zvečer do petka zvečer bodo pogoste padavine z nevihtami, možni bodo močnejši nalivi. Močneje bodo narasli hudourniški vodotoki. Agencija RS za okolje (Arso) je za zvečer za celotno državo z izjemo severovzhoda izdala oranžno opozorilo, za severovzhod pa rumeno. V petek za državo velja oranžno opozorilo.

Danes se bo od zahoda postopno pooblačilo. Na severozahodu bo proti poldnevu začelo deževati, popoldne bodo krajevne plohe in kakšna nevihta tudi drugod po Sloveniji. Ob morju bo začel pihati jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 24 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bodo plohe in nevihte okrepile in zajele vso Slovenijo, možni bodo nalivi. Jugo ob morju se bo krepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 17 stopinj.

V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Veter ob morju bo proti večeru oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23, v Zgornjesavski dolini okoli 14 stopinj Celzija.

Danes ponoči in v petek bo ob nevihtah z nalivi verjetno hitro naraščanje in razlivanje hudourniških vodotokov in manjših rek ter zastajanje padavinske vode v več delih države, posamezni vodotoki pa lahko tudi poplavijo. Večja verjetnost za ta pojav bo ob vodotokih s povirji na območjih Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja, Kamniško-Savinjskih Alp, Zasavja in Pohorja. V severovzhodni Sloveniji je namočenost tal že velika, kar bo pospešilo površinski odtok, kaže hidrološko poročilo Arsa.

V petek dopoldan bodo naraščale tudi večje reke, ki bodo povečini hitro dosegle velike pretoke. Reka Drava se lahko v soboto ob povečanem dotoku iz Avstrije ter povečanih lokalnih dotokih razlije na običajnih poplavnih območjih. Sicer se bodo v soboto hidrološke razmere umirjale, še napovedujejo.

V soboto bo sončno, zjutraj ponekod megleno. V severnih krajih bodo popoldne možne posamezne plohe. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. V nedeljo bo dopoldne dokaj sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.