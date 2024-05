Vse oči uprte v Rafo

Zgolj na Instagramu je do danes podobo, ki jo je ustvarila umetna inteligenca in naj bi prikazovala begunsko taborišče, delilo že skoraj 47 milijonov uporabnikov

Podoba Vse oči uprte v Rafo (All Eyes On Rafa), ki jo je ustvarila umetna inteligenca, je v zelo kratkem času postala viralna. Samo na družbenem omrežju Instagram so do danes generirano podobo, ki naj bi prikazovala begunsko taborišče, delili že skoraj 47-milijonkrat.

Na podobi je videti neskončno dolgo begunsko taborišče, ki ga obdaja zasneženo hribovje. V sredini je iz šotorov izpisan rek v angleščini All eyes on Rafah oz. v prevodu Vse oči uprte v Rafo. Vir podobe je profil na omrežju Instagram iz Malezije. Največ zagona pa je dobila ravno po smrtonosnem izraelskem napadu v nedeljo na taborišče v Rafi, ko je umrlo najmanj 45 Palestincev.

Slogan naj bi izviral iz izjav predstavnika Svetovne zdravstvene organizacije, pristojnega za palestinska območja Rika Peeperkorna, ki je v februarju posvaril pred posledicami izraelske ofenzive na Rafo, kamor so se zatekli številni palestinski begunci, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Poleg podobe, ki jo je ustvarila umetna inteligenca, so se v zadnjih dneh okrepljeno začeli po družbenem omrežju širiti tudi ključnik #AllEyesOnRafah ter druge fotografije iz Rafe in palestinskih območij, s čimer želijo uporabniki opozoriti na razmere v palestinskih enklavi, kjer že več kot pol leta divja vojna.

