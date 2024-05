Slovenski raziskovalci razvili vnašanje cepiv v telo preko lične sluznice

Film se preprosto prilepi na lično sluznico, ki je lahko dostopna in dobro prekrvljena

Raziskovalci Kemijskega inštituta so skupaj s sodelavci z ljubljanske fakultete za farmacijo, UKC Ljubljana, Klinike Golnik in sodelavci iz Nemčije razvili in testirali vnašanje cepiv v telo s pomočjo t. i. mukoadhezivnih filmov. Film se preprosto prilepi na lično sluznico, ki je lahko dostopna in dobro prekrvljena, so zapisali na inštitutu.

Lična sluznica ima po njihovem pojasnilu zaradi svoje dostopnosti in obilja imunskih celic, ki so ključne za sprožitev prirojenega in pridobljenega imunskega odziva, velik potencial za cepljenje. Film je sestavljen iz mukoadhezivne plasti iz sestavin, varnih za prehrano, in zaščitne plasti, ki omogoča usmerjeno sproščanje in počasno raztapljanje ter nabrekanje filma.

Zaščitna plast iz neprepustne celuloze omogoča, da se omenjena mukoadhezivna plast počasi raztaplja in nabreka. Cepivo prehaja skozi sluznično površino proti celicam imunskega sistema, kjer sproži imunski odziv. Takšen način ima pomembne prednosti, ki sta denimo večja stabilnost cepiva in učinkovit vnos v tkivo, ki predstavlja prvi kontakt s patogeni. Vnašanje cepiv v telo preko sluznice je mogoče s pomočjo tablet, pršil ali obližev.

Po navedbah raziskovalcev je mogoče na opisani način vnašati v telo tudi sodobna cepiva na osnovi mRNA v lipidnih nanodelcih, ki so se najbolje izkazala v boju proti covidu-19. Cepiva mRNA/LNP so več dni ostala stabilna in ohranila aktivnost. Platforma je prav tako primerna pri drugih vrstah cepiv vključno s plazmidno DNA in vektorskimi cepivi.

Avtorji so v članku v reviji Journal of Controlled Release, pri čemer sta kot prva avtorja navedena doktorska študenta Hana Esih in Klemen Mezgec, dokazali, da takšen način vnašanja cepiva na miših izzove močan lokalni in sistemski imunski odziv. Ključnega pomena je večje izločanje sekretornih protiteles IgA. Ta imajo pomembno vlogo pri nevtralizaciji patogenov na površini dihal, kjer vstopajo v telo.

Cepiva, ki so v telo vnesena na predstavljeni način, bi bila lahko posebej primerna za poživitvene odmerke, saj so manj invazivna in morda lahko prepričajo tiste, ki oklevajo pri odločitvi za cepljenje zaradi nelagodja zaradi uporabe injekcije, izhaja iz članka.

Po pričakovanju avtorjev bi ta način cepljenja lahko omogočil učinkovito zaščito pred boleznimi dihal, kot je covid-19. Pri njih je namreč zaželeno, da se doseže močnejša sluznična imunost. Na tak način bi lahko po njihovi oceni preprečili okužbo že v zgodnjih fazah in zmanjšali možnost za širjenje bolezni. A še preden bi se predstavljeni način lahko uveljavil, bo treba izsledke preveriti na modelih, ki so bolj podobni človeku, predvsem pa v kliničnih raziskavah.